Rescued by Ruby: Grant Gustin nel trailer del film Netflix

Rescued by Ruby è la nuova commedia con star Grant Gustin, il protagonista della serie The Flash, e il trailer regala le prime sequenze del progetto che debutterà su Netflix il 17 marzo.

Nel video viene introdotto il giovane protagonista che decide di occuparsi di un cane abbandonato per seguirne l'addestramento, sperando così di dimostrare il proprio valore ai suoi superiori.

Il film Rescued by Ruby si ispira a una storia vera ed è diretto da Katt Shea. La sceneggiatura è invece firmata da Karen Janszen.

I protagonisti sono Grant Gustin (The Flash), Scott Wolf (Party of Five), Camille Sullivan (Normal), Tom McBeath (Stargate SG-1), e Kaylah Zander.

Gustin ha la parte di Dan, che sogna di entrare a far parte del team K-9 dedicato alla ricerca e al salvataggio. Nessuno, tuttavia, gli concede l'occasione che spera di ottenere. La cagnolina Ruby sogna invece di avere una casa, ma sta per perdere la speranza. Quando il destino fa incontrare Dan e Ruby è il loro incrollabile legame che li aiuta ad affrontare la sfida più dura che abbiano mai affrontato.

Grant Gustin torna nel cast di un lungometraggio dopo cinque anni dall'esperienza sul set di Krystal, accanto a William H. Macy. La produzione è stata curata da Squire Rushnell e Louise DuArt, in collaborazione con Dan Angel, Brian Gott e Jane Charles.