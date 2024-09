Una famiglia di cuccioli, la recensione: commedia romantica con tocco canino

Romanticismo, tenerezza e amore, conditi da un bel pò di affetto per i cani: sono gli ingredienti della commedia sentimentale Una famiglia di cuccioli (in originale Puppy Love), disponibile su Prime Video. Nel film stavolta i protagonisti sono quattro, da una parte gli umani Lucy Hale e Grant Gustin nei panni di Nicole e Max, e dall'altra due simpatici cagnolini, Chloe e Channing Tatum (ebbene sì, si chiama proprio come l'attore).

Nicole e Max a spasso con i loro cani

Quella diretta da Nick Fabiano e Richard Alan Reid è la classica rom-com abbastanza zuccherosa, con interpreti simpatici, qualche gag e momenti divertenti, adatta a chi vuole passare quasi due ore con i buoni sentimenti, ma proprio per questo ricca di cliché e con trama incanalata su binari ben precisi. L'elemento nuovo è quello dei cani, anche se in realtà la storia delle due bestiole protagoniste è solo un'escamotage innovativo per una formula trita e ritrita.

La trama di Una famiglia di cuccioli: due umani molto soli e due cani innamorati

Lucy Hale impegnata in un selfie con il suo Channing Tatum

In Una famiglia di cuccioli Max vive con una barriera fra sè e gli altri: dopo il Covid soffre di un'ansia causa la quale non riesce nemmeno ad andare in ufficio, preferisce stare nella sua ordinatissima casa, disinfetta tutto ed è ossessionato dall'igiene, evita il più possibile rapporti umani e contatti esterni. Nicole invece ha un'esistenza caotica e disordinata, sentimentalmente non trova stabilità e per lavoro fa la home stager.

È l'ora della pappa per la piccola Chloe

La psicologa convince Max a provare a prendersi una cagnetta, Chloe, per iniziare ad aprirsi agli altri, mentre Nicole si ritrova per puro caso con un cagnolino, Channing Tatum: proprio grazie ai loro animali, una app di appuntamenti li accoppia, ma l'incontro è assolutamente negativo, fra i due non c'è nessun feeling. Al contrario i loro cani invece si piacciono, anzi l'euforia è tanta che Chloe resta incinta. Una gravidanza imprevista che costringerà Max e Nicole a reincontrarsi e frequentarsi per il bene dei loro animali, con esiti imprevisti.

Rom-com molto prevedibile con il tocco di originalità canino

Un momento malinconico fra Max e la sua Chloe

Esiti davvero imprevisti? Non è vero, abbiamo bluffato. Non è questione di spoiler, ma ci sono due solitudini che si incontrano e che hanno paura degli altri, come volete che vada a finire in una commedia romantica? Nel modo che tutti immaginano e in fondo sperano. Insomma lo sviluppo della situazione, fra alti e bassi, qualche imprevisto e alcuni colpi di scena, è abbastanza prevedibile. E proprio questo è il punto debole di Una famiglia di cuccioli.

Nicole e il cane Channing Tatum a letto in una scena di Una famiglia di cuccioli

Però va riconosciuto che la strada per arrivare al traguardo è originale, perché la miccia che innesca il tutto è la storia dei due animali. Un percorso che però non convince fino in fondo perché soffre di accelerazioni troppo improvvise nel rapporto, insomma troppo brusche e piuttosto artificiali, mentre le conseguenti frenate servono in sostanza solamente ad allungare un po' il brodo e in effetti una sforbiciata di una ventina di minuti sarebbe stata salutare al ritmo del film.

Una scena di Una famiglia di cuccioli con un momento di tensione fra i due protagonisti

Emozioni, musica, zucchero e la sicurezza che tutto andrà bene

Nicole con il possibile terzo incomodo, interpretato da Al Miro

Come ogni commedia sentimentale che si rispetti, non mancano i momenti emozionanti, ulteriormente dolcificati dalla colonna sonora. Ci si appassiona, ci sono fasi in cui sembra andare tutto a rotoli, si fa il tifo perché tutto finisca bene, ma nel suo cuore lo spettatore sa che non resterà deluso, anche quando tutto sembra perduto. La differenza è che sullo sfondo ci sono soprattutto i due cani, che sembrano davvero attori nati. Si finisce per tenere quasi di più alla loro storia d'amore che a quella dei due umani, e perfino la chimica sembra migliore fra i cagnolini piuttosto che fra gli umani.

Ansia sociale post covid e pet therapy

Per la gravida Chloe è l'ora della visita dal veterinario

Non vanno comunque trascurati due temi molto seri, che avrebbero meritato ulteriori sottolineature, ovvero l'ansia sociale post covid e i benefici effetti della pet therapy. L'amica a quattro zampe riesce davvero a lavorare sul carattere di Max, ad addolcirlo e a smussarne gli spigoli, a cambiargli in sostanza davvero la vita, traumatizzata prima dagli eventi della sua esistenza e poi dalla pandemia. Un'interazione con gli animali che migliora il benessere fisico e psicologico di Max, possono essere un buon messaggio per chi vuole ridurre ansia e stress. A patto di non pensare che sia tutto così facile e immediato come nei film.