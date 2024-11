Report su Rai 3, inchieste del 3 novembre: Gaza laboratorio dell’industria e Trump e la mafia italo-americana

Questa sera alle 20:30 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci: ecco un'anteprima delle inchieste giornalistiche condotte dalla redazione.

Questa sera, 3 novembre 2024, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report. La redazione giornalistica ha preparato inchieste che toccheranno temi di attualità e interesse globale, dall'escalation di violenza in Medio Oriente ai legami della politica americana con la mafia italo-americana.

Report - Puntata del 3 novembre: reportage e approfondimenti

Il programma di Rai 3 propone una puntata ricca di inchieste internazionali che esplorano temi cruciali e attuali. Dalla drammatica escalation del conflitto tra Israele e Gaza, all'analisi dei controversi legami tra Donald Trump e la mafia italo-americana, fino alle nuove restrizioni politiche imposte da Meta su Instagram e Threads. Un viaggio tra politica, conflitti e tecnologia che apre importanti interrogativi sul presente e il futuro del dibattito globale.

Israele e Gaza: la battaglia continua

A un anno dall'attacco di Hamas contro obiettivi israeliani il 7 ottobre, che ha causato la morte di circa 2000 persone, il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha intensificato gli attacchi contro Hamas nella Striscia di Gaza. Purtroppo, i civili stanno pagando il prezzo più alto: le stime delle autorità sanitarie di Gaza parlano di oltre 43.000 morti, con almeno 17.000 vittime tra i minori. La Corte Internazionale di Giustizia ha avviato un procedimento contro Israele per accuse di genocidio.

Report esplorerà le trasformazioni di Israele negli ultimi vent'anni, raccontando come il Paese sia diventato ormai un modello per l'estrema destra globale. L'inchiesta esaminerà inoltre il ruolo delle industrie belliche e di cybersecurity israeliane, che sperimentano tecnologie e armamenti nella Striscia di Gaza per poi esportarli, anche verso l'Italia.

Donald Trump e la mafia italo-americana

Nella seconda parte, Report presenta Make America Italian Again, un'inchiesta di Sacha Biazzo che getta nuova luce sui presunti collegamenti tra Donald Trump e la mafia italo-americana. Attraverso testimonianze inedite di ex boss, investigatori e stretti collaboratori del tycoon, emerge come l'attuale candidato alla Casa Bianca potrebbe aver mantenuto, nel corso degli anni, rapporti con esponenti della mafia italo-americana. Dalla costruzione della Trump Tower a oggi, Trump avrebbe continuato a dialogare, direttamente o indirettamente, con queste figure, sollevando interrogativi sul possibile peso della mafia italo-americana nel determinare il futuro degli Stati Uniti.

il controllo di Meta sui contenuti politici

L'inchiesta di Lucina Paternesi, con la collaborazione di Roberto Persia, chiuderà la puntata. Da febbraio 2024, Meta ha introdotto nuove restrizioni sui contenuti politici su Instagram e Threads, nel tentativo di ridurre la polarizzazione e le fake news, dopo scandali come quello di Cambridge Analytica e gli eventi del 6 gennaio a Capitol Hill. L'indagine di Report approfondirà le conseguenze di questa scelta, esplorando chi stabilisce cosa sia "politica" e quali voci rischiano di essere escluse dal dibattito online in un'America sempre più divisa, alla vigilia delle elezioni presidenziali.