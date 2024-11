Report su Rai 3, inchieste del 17 novembre: Il caso RegenI, la peste suina africana e l’ascesa di Vannacci

Questa sera, 17 novembre 2024, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuove inchieste su temi scottanti come il caso Regeni, la peste suina e l'ascesa del generale Vannacci.

Report - Puntata del 17 novembre: reportage e approfondimenti

Il nuovo ciclo di inchieste affronta alcune delle questioni più controverse e complesse della cronaca italiana: dai rapporti dell'Italia con i leader africani e il caso Regeni, alla peste suina africana che minaccia le produzioni DOP, fino all'ascesa politica del generale Vannacci e a un controverso caso elettorale in Calabria.

Domenica 17 novembre alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay, la nuova puntata di Report promette di affrontare alcune delle questioni più delicate e controverse dell'attualità italiana e internazionale.

Olio di ricino: i rapporti tra Italia e Africa sotto la lente

Il reportage di Daniele Autieri, realizzato con Andrea Tornago, esplorerà il legame tra i governi italiani e i leader africani, con un focus sul caso Giulio Regeni e il Piano Mattei. In primo piano le testimonianze di figure di spicco come l'ex-premier Matteo Renzi e l'ex-ministro degli Esteri Paolo GentilonI, che hanno rivelato dettagli sulla chiusura del governo egiziano verso le richieste italiane di trasparenza.

Documenti esclusivi, in possesso di Report, svelano il coinvolgimento dell'Eni nei giorni del sequestro di Regeni, in contrasto con quanto dichiarato ufficialmente. Inoltre, il reportage svelerà l'identità del testimone chiave del processo, attualmente in Kenya, e approfondirà l'ambizioso Piano Mattei, avviato con un investimento di 5,5 miliardi di euro, che punta a riscrivere i rapporti con i paesi africani, partendo proprio dal Kenya.

Made in virus: la peste suina africana e le sue conseguenze

Giulia Innocenzi, insieme a Greta Orsi e Giulia Sabella, indagherà sulle falle nella strategia italiana contro la peste suina africana, che sta minacciando il settore delle produzioni DOP. Report mostrerà in esclusiva le immagini degli abbattimenti tramite elettrocuzione e rivelerà documenti sulle partite di carne ritirate dai supermercati. In un'intervista al ministro Francesco Lollobrigida, il programma cercherà risposte sulla gestione della crisi e sulle condizioni degli allevamenti italiani.

Tutti gli uomini del generale: l'ascesa politica di Roberto Vannacci

Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, analizzerà la rapida scalata politica del generale Roberto Vannacci, autore del libro Il Mondo al Contrario, che ha venduto oltre 250mila copie. Dietro il suo successo, Report svelerà una rete che coinvolge figure controverse, come il generale Savoiu e il faccendiere Gianmario Ferramonti, legati alla massoneria e alla P3.

L'aggiunta delle elezioni: un caso elettorale sospetto in Calabria

Giulia Presutti e Madi Ferrucci chiuderanno la puntata con un'indagine sul ricorso elettorale nella provincia di Cosenza. La riassegnazione del seggio uninominale, originariamente vinto dalla deputata Cinque Stelle Anna Laura Orrico, solleva dubbi su 440 schede bianche che ora risultano contrassegnate. Quali ombre si celano dietro questo cambio di risultati?