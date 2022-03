Renée Zellweger: "Un produttore mi ha detto di bere vino prima di una scena di nudo: 'Così la girerai'"

Renée Zellweger, durante una recente intervista di Harper's Bazaar, ha rivelato che una volta un produttore le ha offerto del vino per convincerla a recitare in una scena di nudo: la due volte vincitrice dell'Oscar non ha menzionato il nome del progetto o del produttore in questione e ha sottolineato di non essersi sentita una vittima in quella particolare situazione.

Renèe Zellweger accanto ad Hugh Grant in una scena di Che pasticcio, Bridget Jones!

"Ci sono state molte volte in cui mi trovavo su un set e un produttore è

era lì, pronto a farmi togliere i vestiti per una scena di nudo: 'Ecco, bevi questo vino, così poi la girerai questa scena'", ha raccontato la Zellweger. "La mia risposta? Non berrò il tuo vino, ma vorrei un telefono. Perché devo proprio fare una telefonata in questo momento."

La star si è espressa contro le scene di nudo più volte in passato, confessando alla rivista Premiere di aver rifiutato la proposta di Cameron Crowe di farla apparire in topless con Tom Cruise durante una scena di Jerry Maguire.

"Non è che il piano di Cameron fosse quello di fare una squallida ripresa di sole tette", ha spiegato Renée Zellweger. "Non è da lui, e farei qualsiasi cosa per lui, ad eccezione di quello. Quando una donna sta nuda in una stanza, a meno che quel particolare momento non sia parte di quello di cui si sta parlando, tutto ciò che il pubblico nota è che c'è una ragazza nuda".