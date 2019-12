Addio a René Auberjonois, morto l'attore di Star Trek - Deep Space Nine e Boston Legal

E' morto a 79 anni René Auberjonois, interprete di Odo in Star Trek - Deep Space Nine che aveva lavorato anche nella serie Boston Legal ed era collaboratore frequente di Robert Altman.

René Auberjonois è morto a 79 anni nella sua casa di Los Angeles. L'attore, volto noto per aver interpretato Odo nella serie sci-fi Star Trek - Deep Space Nine, era malato da lungo tempo di cancro ai polmoni.

Nato a New York nel 1940, Rene Auberjonois ha cominciato la sua carriera a teatro. Nel 1968 è comparso in tre spettacoli di Broadway in contemporanea, Re Lear, A Cry of Players e Fire! Nel 1969 ha conquistato un Tony Award per la pièce Coco a fianco di Katherine Hepburn.

Frequente collaboratore di Robert Altman, Auberjonois ha interpretato Padre Mulcahy in MASH per poi recitare in Anche gli uccelli uccidono, Images, I protagonisti e I compari. Tra le sue fatiche cinematografiche figurano anche Il patriota, King Kong, Gli occhi di Laura Mars e Batman Forever.

Rene Auberjonois ha avuto inoltre una ricca carriera come doppiatore dando voce allo Chef Louis de La sirenetta, a personaggi di Batman: The Animated Series, Avatar: The Last Airbender, Justice League Unlimited e Archer. E' stata però la televisione a dare la maggior fama all'attore con serie tv come Benson, che gli ha fruttato una candidatura agli Emmy, Boston Legal e soprattutto Star Trek - Deep Space Nine, dove interpretava Odo.