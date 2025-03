Regretting You: Scott Eastwood entra nel cast del film di Josh Boone

Scott Eastwood si è unito ufficialmente al cast di Regretting You, il film prodotto da Paramount e diretto da Coleen Hoover, basato sul best-seller di Colleen Hoover.

L'autrice è coinvolta che produttrice esecutiva nel film che verrà diretto da Josh Boone e comprende già un nutrito elenco di star che parteciperà alle riprese.

Il fenomeno dei libri di Coleen Hoover al cinema

Eastwood reciterà al fianco di Allison Williams, Dave Franco, Mckenna Grace, Mason Thamese e Willa Fitzgerald. Williams, Franco e Grace partecipano anche alla produzione del film.

Primo piano di Scott Eastwood in Overdrive

È un periodo d'oro per Colleen Hoover, dopo l'uscita nelle sale di It Ends With Us di Justin Baldoni lo scorso anno, che ha incassato la bellezza di 351 milioni di dollari a livello globale.

Il dramma familiare diretto da Josh Boone

Regretting You racconta la storia di un tragico incidente d'auto che provoca la morte di due membri di una famiglia. L'evento scatena una serie di segreti, bugie e rimpianti mentre coloro che restano devono confrontarsi con il passato per cercare di andare avanti in qualche modo.

Josh Boone è alla regia di Regretting You e ha scritto l'ultima versione della sceneggiatura basata sul primo adattamento di Susan McMartin. Di recente, Scott Eastwood ha recitato al fianco di Tyrese Gibson e Ray Liotta in 1992 diretto da Ariel Vroman. Ha partecipato inoltre a Fast X, decimo capitolo della saga di Fast & Furious, oltre alla commedia romantica I Want You Back, disponibile su Amazon Prime Video.

Scott Eastwood in una scena di Fast & Furious

Scott Eastwood, figlio del leggendario regista Clint Eastwood, ha iniziato la propria carriera apparendo in piccoli ruoli in alcuni film del padre, come Flags of our Fathers, Gran Torino e Invictus - L'invincibile. Qualche anno dopo ha rifiutato la parte di Christian Grey nella trilogia di Cinquanta sfumature.