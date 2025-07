Il regista di Spider-Man Jon Watts dirigerà il biopic su Jim Henson

Nuova avventura dietro la macchina da presa per l'autore e produttore di Wolfs - Lupi solitari e Final Destination Bloodlines.

Secondo le ultime indiscrezioni che provengono da Hollywood, il regista Jon Watts è attualmente in trattative per dirigere Muppet Man, biopic sul famoso creatore dei Muppet Jim Henson.

Scritto da Chris Weitz, il progetto è in cantiere già da un anno. Dopo il pessimo riscontro di Wolfs - Lupi solitari, prodotto da Apple e interpretato da George Clooney e Brad Pitt, Jon Watts cercherà di rilanciarsi con un altro film.

Il film biografico su Jim Henson dei Muppet

Muppet Man rappresenterebbe un netto cambio di tono per Jon Watts, che racconterebbe l'ascesa di Henson, dai primi esperimenti d'avanguardia con la puppetry fino alla fama globale con The Muppet Show e Sesame Street.

George Clooney e Brad Pitt in una scena di Wolfs - Lupi solitari

Il film potrebbe rappresentare quel cambio di passo che serve a Jon Watts dopo il flop di Wolfs. Al momento, non è stato annunciato alcun nome nel cast e non è ancora arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Watts alla regia del film.

Gli altri progetti di Jon Watts e il successo con Spider-Man

È probabile, nel caso il film venisse confermato, che ad interpretare Jim Henson verrà chiamato un nome altisonante. Ultimamente, Jon Watts ha anche firmato un accordo di first-look con Disney. Lo studio intende collaborare con il regista per alcuni franchise, così come ha fatto in passato con J.J. Abrams.

Lo stesso biopic su Jim Henson potrebbe rientrare in questo accordo. Prima di Wolfs e dopo gli esordi con l'horror Clown e Cop Car presentato al Sundance, Jon Watts ha trovato fama internazionale grazie alla trilogia su Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, con protagonisti Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man e Zendaya nei panni di MJ Watson.

Jon Watts insieme a Tom Holland

Jon Wattscercherà di rilanciarsi con il film sul creatore dei Muppet, in attesa di conferme ufficiali dalla produzione.