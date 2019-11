Il regista di Ant-Man risponde a Martin Scorsese: "Consiglio di vedere Thor: Ragnarok"

Adam McKay, il regista di Ant-Man, ha risposto alle critiche di Martin Scorsese mosse ai film Marvel, dopo che già molti suoi colleghi che hanno collaborato con i Marvel Studios hanno ribattuto al regista di The Irishman. A Scorsee e a tutti i detrattori dei film Marvel, McKay ha consigliato di vedere Thor: Ragnarok.

Adam McKay, come altri suoi colleghi, si è sentito toccato nel vivo quando Martin Scorsese ha dichiarato che, secondo lui, i film Marvel non sono cinema. Il regista di Ant-Man ha infatti recentemente commentato l'accaduto, dando un consiglio a tutti gli scettici del genere: "Ho scritto uno di questi film, Ant-Man, e li adoro. Quando ho sentito le critiche ho pensato 'Dai Marty cosa stai dicendo? Sei uno degli eroi di tutti i tempi', e molti dei film Marvel sono davvero belli. A tutti quelli che criticano questi film, consiglio di vedere Thor: Ragnarok. Quel film è stupendo"

Adam McKay sente davvero che i film Marvel abbiano i loro meriti, come ha sottolineato il CEO della Walt Disney Company Bob Iger, che ha recentemente detto la sua alla BBC, difendendo il lavoro che c'è dietro i cinecomic: "Martin Scorsese è un grande cineasta. Lo ammiro immensamente. Ha realizzato dei film fantastici. Discuterei su questo argomento. Prima di tutto, la Marvel sta facendo film. Sono film. Come quelli che fa Martin Scorsese. E questi sono prodotti buoni"

Il dibattito è, quindi, ancora aperto dopo le dichiarazioni di Martin Scorsese che hanno destabilizzato non poco tutti i professionisti coinvolti nelle lavorazioni Marvel. Anche se Martin Scorsese ha chiarito la sua posizione sui film Marvel in un editoriale del New York Times, i suoi primi commenti hanno scaldato molti animi e non si riescono a dimenticare facilmente.