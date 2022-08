Regine del campo: trama della commedia francese in onda stasera su Rai3

Stasera su Rai3 alle 21:20 e in prima visione va in onda Regine del campo, commedia francese diretta da Kad Merad.

Sarà la commedia Regine del campo del regista Mohamed Hamidi la protagonista stasera su Rai3 alle 21:20. Il film con Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette rientra nel ciclo "C'est la comédie" che prevede la messa in onda di 8 pellicole in prima visione.

La trama

La storia di Regine del campo parte dalla squadra di calcio di Courrières, piccolo centro della Francia settentrionale. È l'orgoglio della città: tosta, battagliera, in passato in grado di insediare le squadre che contano. Dopo una mega rissa nell'ultima partita, però, tutti i giocatori sono stati sospesi e per salvare il club da retrocessione e fallimento l'allenatore Marco, ex calciatore e star del luogo, ha una sola possibilità: far giocare le donne.

Diretto dal regista franco-algerino Mohamed Hamidi, "Regine del campo" è una commedia francese basata sugli equivoci e sui paradossi che scaturiscono da situazioni inattese.

Quello in onda in queste settimane su Rai3 è un nuovo percorso antologico sulla commedia francese degli ultimissimi anni, che gli autori d'oltralpe declinano in infinite sfumature di colore, toccando, con profonda ironia, temi attualissimi e senza tempo, come la violenza sulle donne, lo scontro-incontro tra culture diverse e le curiose contraddizioni della borghesia occidentale. Un sentiero emozionale intrepretato da attori del calibro di Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Fabrice Luchini, Cécile De France e molti altri volti noti del cinema.