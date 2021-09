Regé-Jean Page star del nuovo film Netflix diretto da Noah Hawley

Regé-Jean Page sarà il protagonista di un nuovo film ideato da Noah Hawley, il creatore di Fargo, che verrà prodotto dai fratelli Russo e Netflix.

Il progetto, ancora privo di un titolo ufficiale, si basa su un'idea originale e avrà al centro della trama una rapina.

Rege-Jean Page in una foto promozionale

Per ora non sono stati diffusi i dettagli del lungometraggio che si basa su un'idea originale di Noah Hawley, impegnato anche come regista, sceneggiatore e produttore tramite la sua 26 Keys.

Rege-Jean Page, che sta vivendo un periodo di particolare successo dopo l'ottima accoglienza ricevuta dalla serie Bridgerton, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo affiancando quindi Anthony Russo, Joe Russo e Mike Larocca di AGBO.

Proprio Larocca ha dichiarato: "AGBO è stata fondata per permetterci di collaborare con artisti che rispettiamo e ammiriamo in modo grandioso. Siamo davvero felici di continuare a rispettare quell'obiettivo sostenendo questo nuovo film di Noah Hawley con Regé-Jean Page".

Netflix e AGBO hanno collaborato recentemente in occasione del film Tyler Rake, di cui è stato annunciata la produzione del sequel, e di The Gray Man con star Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Page, attore che prossimamente sarà star anche di Dungeons and Dragons.

Noah Hawley, recentemente, ha scritto ed è stato showrunner di Legion e ha debuttato nel mondo del cinema con Lucy in the Sky, con star Natalie Portman.