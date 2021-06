Reese Witherspoon: "L'idea di girare Wild mi ha terrorizzata, ho avuto attacchi di panico"

Reese Witherspoon è stata intervistata da Tracee Ellis Ross per il magazine Interview e, parlando con la sua collega, ha rivelato di aver avuto tre settimane durante le quali ha lottato contro gli attacchi di panico prima di girare Wild.

Il film è stato diretto da Jean-Marc Vallée e si basava sull'autobiografia di Cheryl Strayed, raccontando la storia di una donna che cerca di fare chiarezza nella propria vita compiendo un viaggio solitario percorrendo il Pacific Crest Trail.

Reese Witherspoon in un momento di 'Wild'

Parlando di Wild, Reese Witherspoon ha dichiarato: "Ero così spaventata all'idea di girarlo. Ho provato l'ipnosi da quanto avevo paura. Tre settimane prima di girare ho avuto degli attacchi di panico".

La star ha raccontato: "C'erano scene di nudo, degli elementi sessuali, l'aspetto dell'uso di sostanze stupefacenti, ma anche l'idea di essere da sola senza altri attori nelle scene. Non ero mai stata da sola per giorni e giorni davanti alla telecamera. Ci sono stati probabilmente 25 giorni di riprese durante i quali non avevo nessun attore che recitava con me. C'ero solo io, una telecamera e uno zaino. Pensavo 'Sarà così noioso?'".

Reese ha proseguito ricordando: "Il libro di Cheryl Strayed era così meraviglioso e per me era sacro, mi colpiva così profondamente per quanto riguarda il fatto che noi donne dobbiamo salvare noi stesse. Non c'è nessuna madre o padre che viene a salvarci. Non c'è nessun coniuge. Ho pensato che fosse radicale che alla fine del film finisca per non avere famiglia, soldi, lavoro, partner e nonostante tutto è felice".

La recente protagonista di Big Little Lies, che le permesso di collaborare nuovamente con Jean-Marc Vallée, ha quindi concluso sottolineando: "Non so se lavorerò mai più così duramente, ma mi ha cambiata nel profondo".