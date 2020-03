Reese Witherspoon: "Sono stata aggredita e molestata quando ero una giovane attrice"

L'attrice Reese Witherspoon ha svelato di essere stata aggredita e molestata all'inizio della sua carriera di giovane attrice e ha spiegato quanto siano importanti i social network, oggi, per aiutare le vittime di abusi.

La 43enne star di 'Big Little Lies - Piccole grandi bugie' (serie che tratta proprio di violenze e molestie) ha fatto un passo avanti, aprendosi riguardo quanto ha dovuto affrontare agli esordi della sua carriera, sperando che la sua testimonianza e l'aiuto dei social media possano incoraggiare altri a fare lo stesso. L'attrice ha dichiarato: "Mi sono successe diverse cose negative. Sono stata aggredita, molestata. Non è stato un caso isolato. Recentemente una giornalista mi ha chiesto informazioni a riguardo, domandandomi perché non ne avessi parlato prima. A quel punto ho pensato che fosse davvero interessante il fatto di trovarsi a parlare con qualcuno che ti racconta di aver vissuto queste esperienze e poi giudicarlo per il modo e il tempo in cui decide di farsi avanti. Ognuno racconta la propria storia secondo i propri tempi e quando è pronto a farlo. Ma la vergogna che ha tentato di farmi provare mi è sembrata quasi irreale, e poi ha scritto di quanto fossi stata egoista per non averne parlato prima. Quando ho vissuto queste esperienze, ovvero 25 anni fa, non c'era ancora un pubblico pronto a parlarne, nessun forum o altro. I social media hanno creato un nuovo spazio di condivisione in cui potersi esprimere che a quel tempo io non avevo. Questa è una incredibile risorsa, una forza e un potere fatto di numeri. Penso che ci siano molte, troppe persone pronte a giudicare e questa è una sfortuna, perché siamo tutti alle prime armi in questi tempi moderni. Stiamo tutti cercando di ridefinire la nostra identità".

Al magazine Vanity Reese Witherspoon Fair ha poi ricordato come fosse lavorare sul set da unica donna: "Mi ricordo di essere stata in set dove ci saranno stati almeno 150 uomini e al massimo un paio di donne addette al guardaroba: Quando ero piccola mi aggrappavo a loro come una bambina".