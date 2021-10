Reese Witherspoon e Ryan Phillippe di nuovo insieme per il compleanno del figlio (FOTO)

Reese Witherspoon e Ryan Phillippe hanno posato insieme per delle foto nel giorno del diciottesimo compleanno di Deacon, il loro figlio più giovane.

Reese Witherspoon e l'ex marito Ryan Phillippe, divorziati da 13 anni, si sono riuniti sabato sera in occasione del 18esimo compleanno del loro figlio più giovane: Deacon. Per celebrare questo girono speciale l'ex coppia ha posato per delle foto prima di tagliare una splendida torta al cioccolato del Milk Bar di Christina Tosi.

"Buon 18° compleanno al nostro meraviglioso, intelligente, talentoso e premuroso figlio. Sei una vera luce in questo mondo e sei tanto amato da tutti quelli che ti conoscono", l'orgoglioso padre ha sottotitolato così la foto che ritrae se stesso, Deacon e la Witherspoon seduti fianco a fianco.

"Siamo fortunati ad essere tua madre e tuo padre. Ti voglio bene, cucciolo..Direi che abbiamo fatto un buon lavoro @reesewitherspoon." Ha continuato Ryan. "Così orgoglioso del nostro ragazzo... voglio dire il nostro FIGLIO ADULTO!" Ha risposto nella sezione dei commenti l'attrice vincitrice dell'Oscar.

Reese Witherspoon, invece, ha ripubblicato l'immagine sulle sue Instagram Stories, scrivendo: "Ti vogliamo bene, Deacon! Ci rendi così orgogliosi di te!" La madre del ragazzo, inoltre, ha condiviso un tributo esuberante con una lunga didascalia in cui ha ricordato l'infanzia del figlio: "Come è successo? 18 anni? Un giorno scambia carte Pokémon, canta canzoni di Bruno Mars e il giorno dopo è più alto di me, cucina bistecche e compone musica con i suoi migliori amici".