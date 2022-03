Reese Witherspoon girerà un film basato su Run, Rose, Run di Dolly Parton: "È un sogno che si avvera"

Dolly Parton, grazie al supporto dell'amica Reese Witherspoon, tornerà ad essere una star del cinema: la celeberrima cantante sta collaborando con la società Hello Sunshine della Witherspoon per realizzare un adattamento cinematografico del suo romanzo bestseller che ha scritto insieme a James Patterson, intitolato Run, Rose Run.

Pubblicato all'inizio di marzo, il libro è incentrato sul legame tra un'aspirante cantante country e una superstar country in pensione, un personaggio che la Parton ha affermato di essere ansiosa di interpretare in un film: "James e io amiamo Reese e non vediamo l'ora di lavorare con lei e il suo meraviglioso team".

"I sogni si avverano davvero!", ha recentemente scritto l'attrice hollywoodiana su Instagram: la Witherspoon, che è cresciuta a Nashville e ha vinto un Oscar per aver interpretato la grande star country June Carter Cash in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, ha dichiarato che la Parton è da sempre un punto di riferimento per lei, un vero e proprio idolo.

"Dolly Parton non è solo un'icona per me, ma una vera e propria ispirazione per le donne e le ragazze di tutto il mondo", ha scritto Reese Witherspoon. "La mia ammirazione per lei è cresciuta a livelli ancora maggiori quando ho letto il suo libro, è così avvincente e straziante che non riuscivo a smettere. Non potrei sentirmi più onorato di lavorare assieme a lei e a James per portare questa straordinaria storia sullo schermo".