Reese Witherspoon e la caricatura sessista del TIME: "Sono scoppiata in lacrime"

In un recente episodio di We Are Supported By, il podcast di Kristen Bell e Monica Padman, Reese Witherspoon ha raccontato con estrema sincerità la sua reazione ad un episodio di sessismo risalente a sei anni fa. L'attrice di Big Little Lies ha fatto riferimento ad un'immagine, apparsa su TIME, in cui lei stessa era raffigurata insieme Gwyneth Paltrow, Blake Lively, Jessica Alba e Lauren Conrad. Il titolo dell'articolo recitava "Le nuove dive domestiche di Hollywood".

L'articolo parlava quindi delle attrici di Hollywood che erano recentemente diventate imprenditrici e Reese era photoshoppata, con indosso un grembiule ed un'aspirapolvere in mano. All'epoca, l'attrice aveva da poco creato Draper James, un sito di e-commerce che vende abbigliamento, accessori e articoli per la casa. L'articolo descriveva le cinque donne come "venditrici della loro effimera felicità domestica".

"Penso che fosse il 2015. Aveva appena avviato un'attività di abbigliamento. Gwyneth stava dando vita a Goop. Blake Lively aveva avviato un business e così anche Jessica Alba. Ed hanno fatto una caricatura di tutte noi", ha detto Reese, aggiungendo: "Hanno attaccato la nostra testa su altri personaggi, Jessica aveva in mano un ferro da stiro ed io avevo in mano una aspirapolvere. L'intera faccenda è stata così offensiva che sono scoppiata in lacrime".

Reese ha detto che questo episodio ha rappresentato l'esempio perfetto di un problema culturale più ampio. "Non sto parlando di 10 anni fa. Sto parlando del 2015, quando semplicemente abbiamo deciso di diventare imprenditrici, di fare un salto, investire i nostri soldi, il nostro tempo, la nostra reputazione e provare a fare qualcosa che hanno fatto anche George Clooney, Robert De Niro, etc. e qualcuno si è preso gioco di questo. Il messaggio per le bambine è 'Se hai avuto successo in un'area, non puoi avere successo in un'altra'".

La star de La rivincita delle bionde ha spiegato che quanto accaduto l'ha aiutata a creare la sua società di produzione Hello Sunshine, che mira a raccontare storie di donne, e le ha permesso quindi di essere sia attrice che produttrice, regista e imprenditrice.