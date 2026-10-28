Redux Redux stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità sul film di fantascienza

Stasera alle 21:20 arriva in prima visione il fanta-thriller di Kevin e Matthew McManus, vincitore del Premio Wonderland 2025 al Trieste Science + Fiction Festival. Ecco la trama, il cast e cosa sapere sul film.

Redux Redux va in onda stasera, mercoledì 28 ottobre, su Rai 4 alle 21.20, in prima visione. Il film, diretto dai fratelli Kevin e Matthew McManus, è un fanta-thriller che unisce fantascienza, azione e vendetta, portando sullo schermo una storia oscura ambientata tra universi paralleli. Al centro della vicenda c'è Irene, una madre devastata dall'omicidio della figlia, pronta a sfruttare una tecnologia sperimentale per raggiungere il proprio obiettivo in ogni realtà possibile. La pellicola apre la maratona speciale che Rai 4 dedica al Trieste Science + Fiction Festival, la manifestazione italiana dedicata al cinema fantastico.

Redux Redux, la trama: una madre tra universi paralleli e vendetta

Irene è una donna la cui vita è stata distrutta dall'assassinio della figlia, uccisa da un serial killer. Incapace di trovare pace dopo la tragedia, si imbatte in una tecnologia sperimentale che le consente di attraversare universi paralleli. Questa scoperta le offre una possibilità terribile quanto irresistibile: raggiungere l'assassino in realtà alternative e vendicarsi, ripetendo la propria missione in mondi diversi.

Quello che inizialmente sembra un percorso verso una sorta di giustizia personale si trasforma progressivamente in una spirale di violenza e ossessione. Ogni passaggio da un universo all'altro alimenta il desiderio di vendetta di Irene, mettendo a rischio la sua identità e la sua capacità di distinguere il bisogno di giustizia dalla distruzione. Il multiverso diventa così non soltanto un espediente fantascientifico, ma anche lo strumento attraverso cui raccontare le conseguenze psicologiche di un dolore che non riesce a trovare una fine.

Una scena del film Redux Redux

Cast, regia e curiosità su Redux Redux

A dirigere Redux Redux sono Kevin e Matthew McManus, fratelli e registi che costruiscono un racconto in cui le convenzioni del thriller di vendetta si intrecciano con le possibilità narrative offerte dalla fantascienza. Il risultato è una storia che sfrutta il tema degli universi paralleli per amplificare il conflitto interiore della protagonista, trasformando ogni nuova realtà in un'ulteriore occasione per confrontarsi con il lutto e con i limiti della vendetta.

Il cast di Redux Redux vede Michaela McManus nel ruolo della protagonista Irene, una donna consumata dal dolore e dal desiderio di vendetta. Al suo fianco ci sono Stella Marcus e Jeremy Holm, che contribuiscono a dare forma a un racconto in cui la tensione psicologica si intreccia con l'azione e gli elementi fantascientifici.

Michaela McManus è inoltre la sorella dei registi Kevin e Matthew: una collaborazione familiare che aggiunge un elemento di curiosità alla realizzazione del film. Le interpretazioni puntano a restituire soprattutto il lato umano della vicenda, mostrando come il lutto e l'ossessione possano trasformare una ricerca di giustizia in un percorso sempre più distruttivo.

Un riconoscimento importante arriva dal Trieste Science + Fiction Festival, dove Redux Redux ha vinto il Premio Wonderland nel 2025. Il film è quindi il titolo ideale per aprire la maratona di Rai 4 dedicata alle opere legate alla manifestazione triestina. La serata prosegue con The Complex Forms di Fabio D'Orta, vincitore del Premio Wonderland nel 2024, e con l'horror The Deep Dark - Discesa nell'abisso (2023), diretto da Mathieu Turi.