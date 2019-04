Red Carpet Home Cinema, ecco il costosissimo Netflix per ricchi!

Se pensavate di essere persone semplici dividendo l'account Netflix con gli amici, tenetevi forte: Red Carpet Home Cinema sta per sbarcare in America, dedicato a quell'1% del mondo di ultra ricchi che vogliono vedere i film da cinema direttamente a casa loro.

RCHC è un 'semplice' servizio streaming, che punta su tutti i film in arrivo nelle sale e, in contemporanea alla loro uscita, li rende disponibili online per gli abbonati. Quali sono i prezzi di un lusso così elevato? Per ogni film che si vorrà trasmettere comodamente sulla propria tv, si va dai 1300 ai 2500 euro l'uno.

Shazam: Jack Dylan Grazer insieme a Zachary Levi

Ma non finisce qui, perché vanno messi in conto anche 13.000 euro per ottenere un lettore a prova di hacker che sarà installato nelle case di tutti gli iscritti. Per entrare a far parte di questa piccola cerchia elitaria, occorre solo avere una carta di credito con una disposizione di circa 50.000 dollari, come garanzia. Dietro a quest'idea per pochi intimi si nasconde Fred Rosen, l'uomo di Ticketmaster, insieme a Dan Fellman, che grazie alla sua esperienza nel mondo della distribuzione ha stretto accordi con Warner Bros, Paramount, Lionsgate, Annapurna, 20th Century Fox e Fox Searchlight, ottenendo la garanzia di 40 anteprime annuali.

Sul sito ufficiale del Red Carpet Home Cinema, è possibile trovare qualche informazione sui titoli già disponibili e su quelli in arrivo e, in effetti, ce n'è per tutti i gusti: da Pet Sematary a Shazam!, da Hellboy a La Llorona - Le lacrime del male.