Real Steel 2: Shawn Levy non esclude la realizzazione del sequel

Real Steel 2, il sequel del film con Hugh Jackman, potrebbe ancora essere realizzato: il regista Shawn Levy ha infatti spiegato di aver parlato in più occasioni del progetto con la star australiana.

Il film, che non era stato accolto in modo particolarmente positivo dalla critica e dal pubblico, ha ottenuto nuova popolarità grazie alla distribuzione su Netflix.

Il film Real Steel, dopo il debutto in streaming, è entrato nella Top 10 dei titoli più visti e ora Shawn Levy ha raccontato: "Ultimamente il sequel è stato molto presente nei miei pensieri e nelle mie conversazioni. Forse perché quando Netflix ha iniziato a metterlo in streaming durante il lockdown è stato uno dei titoli in trending e tra i più visti".

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "La situazione ha portato me e Hugh Jackman a parlarne perché eravamo sorpresi dall'amore che stava ricevendo Real Steel. In un certo ci siamo reso conti 'Beh, aspetta, lo amiamo molto anche noi'. Lo abbiamo sempre amato molto".

Levy ha però frenato il possibile entusiasmo dei fan dichiarando: "Si tratta di una di quelle situazioni in cui non si può mai dire mai, sembra che il tempo sia scaduto, ma non l'amore dei fan e degli spettatori non sono scomparsi. Quindi, chi lo sa?"

Il film è ambientato in un mondo in cui il pugilato è stato proibito e a combattere non sono più atleti in carne ed ossa, ma solo pugili robot. Lo script, basato su un racconto breve di Richard Matheson, vede protagonista Charlie Kenton (Hugh Jackman), ex pugile in disgrazia che tenta di risollevarsi facendo da manager a pugili robot. L'uomo si riunirà al figlio Max (Dakota Goyo) per allenare e portare alla vittoria un nuovo robot che lo aiuterà a risalire la china. Fanno parte del cast anche Evangeline Lilly, Anthony Mackie e Kevin Durand. Dirige Shawn Levy.