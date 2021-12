Reacher: il trailer della serie svela la data di uscita

Reacher, la nuova serie tratta dai romanzi di Lee Child, ha ora un trailer e una data di uscita: il 4 febbraio su Amazon Prime Video. Il filmato regala molte scene d'azione e introduce i personaggi principali del progetto che riporterà sugli schermi l'esperto militare che è da poco alle prese con una quotidianità da "civile".

La sinossi di Reacher svela che quando il protagonista, interpretato da Alan Ritchson, arriva nella piccola cittadina di Margrave, in Georgia, si ritrova alle prese con una comunità alle prese con il suo primo omicidio avvenuto negli ultimi 20 anni.

La polizia lo arresta immediatamente e un testimone oculare sostiene che Reacher fosse presente sulla scena del crimine. Mentre cerca di dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una cospirazione che richiederà la mente e le capacità fisiche di Reacher.

Reacher: il poster della serie

Nel cast ci sono anche Malcolm Goodwin (iZombie), Willa Fitzgerald (Dare Me, Scream: The TV Series), Chris Webster (Most Dangerous Game), Hugh Thompson (Chapelwaite), Maria Sten (Swamp Thing), Harvey Guillén (What We Do in the Shadows), Kristin Kreuk (Smallville), Currie Graham (Murder in the First), Marc Bendavid (Dark Matter), Willie C. Carpenter (Devious Maids), Maxwell Jenkins (Lost in Space) e Bruce McGill (Rizzoli & Isles).

Nick Santora, già nel team di Scorpion, sarà lo showrunner del progetto, mentre Lee Child è produttore esecutivo degli otto episodi che compongono la prima stagione.

Lo scrittore, commentando la scelta di Alan Ritchson, ha ammesso che Tom Cruise, che ha interpretato il personaggio nei film, non rifletteva le caratteristiche fisiche che i lettori ricordavano, mentre la star della serie possiede un aspetto che lo rende minaccioso e un atteggiamento che invece lo fa sembrare un possibile protettore: "Se sarà tuo amico sarete molto fortunati. Se non lo sarà, sarete davvero sfortunati. E tutto questo doveva essere trasmesso solo con lo sguardo, l'atteggiamento, la presenza. Ritchson aveva tutti gli elementi richiesti".

L'attore ha però ammesso che si è sentito un po' intimidito nell'incontrare Child, di cui è grande fan, e nel tentativo di imparare le coreografie delle scene d'azione che hanno richiesto molta preparazione, arrivando persino a un mese prima di imparare tutti i movimenti richiesti per una scena di tre minuti. Lee Child ha inoltre sentenziato: "Se avete amato Reacher, allora questa è la versione per lo schermo più vicina a come lo conoscete. Fidatemi di me: è perfetto".

Reacher: Alan Ritchson in una foto della serie

Reacher: una foto di Alan Ritchson e Willa Fitzgerald

Reacher: un'immagine del protagonista

Reacher: una foto tratta dagli episodi della serie