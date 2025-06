Re Carlo d'Inghilterra, le ultime notizie sulla sua salute non sono incoraggianti

Trapelano nuove notizie sullo stato di salute di Re Carlo, che al momento si sarebbe ritirato in campagna per prendersi del tempo per sé.

Poco più di un anno fa, era il febbraio 2024, Buckingham Palace aveva reso noto che Re Carlo avesse il cancro. Ora purtroppo, Daily Telegraph e Radar On Line hanno aggiunto ulteriori informazioni riguardanti il suo stato di salute, scrivendo che la forma di cancro che lo ha colpito non è curabile.

La nota di Buckingham Palace

Nella nota ufficiale di Buckingham Palace che ne dava notizia, si leggeva: "Durante il recente intervento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un'altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici". In seguito, re Carlo avrebbe sospeso alcuni impegni istituzionali a causa suo stato di salute e agli effetti collaterali delle cure.

Le ultime notizie

Il principe Carlo d'Inghilterra in una immagine giovanile

Ora però, alcuni siti d'informazione hanno reso noto che il cancro che ha colpito il sovrano non sarebbe curabile. Lo hanno scritto il Mirror e il Daily Telegraph, a cui Radar On Line ha aggiunto un ulteriore dettaglio: "Con un rigoroso trattamento e l'aiuto di medici altamente qualificati, il cancro non sarà curato, ma resterà stabile. La nostra fonte principale ci ha riferito che Charles non ha preso bene la notizia, ma che sta facendo tutto il possibile per tenersi occupato e distrarsi dalla sua brutale malattia, ad esempio dipingendo acquerelli nella sua vasta tenuta di campagna".

Sempre secondo Radar On Line, Re Carlo starebbe cercando di elaborare il dolore per la notizia dedicandosi alla pittura: "Sa di essere al crepuscolo della sua vita, e alcune delle sue composizioni artistiche sono piuttosto malinconiche, data la grave situazione in cui si trova con questa diagnosi. Sta canalizzando il dolore e la sofferenza che prova nella sua arte".

Inoltre, anche la famiglia si starebbe preparando: William e Kate in particolare, che dovranno assumere il ruolo di sovrani prima del previsto.