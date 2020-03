Razzies 2020: Cats domina con sei vittorie

I Razzies 2020 hanno visto il dominio di Cats che ha conquistato ben sei premi in questa edizione dei premi che celebrano i peggiori film dell'anno.

Gli annunci dei "vincitori" sono stati compiuti tramite un video condiviso su YouTube dopo che la cerimonia di premiazione è stata annullata a causa del Coronavirus.

Gli organizzatori dei Golden Raspberry Awards, arrivati alla quarantesima edizione, hanno condiviso online il video della "cerimonia" in versione "lockdown". L'adattamento cinematografico del musical Cats ha portato a casa sei premi, permettendo cosi al regista Tom Hooper di vincere in carriera un Oscar e un Razzie. La peggior performance maschile dell'anno è stata invece quella di John Travolta in The Fanatic e Trading Paint, e Hilary Duff è la Peggior Attrice con la sua interpretazione in Sharon Tate - Tra incubo e realtà.

Eddie Murphy, invece, ha conquistato il Razzie Redemeer Award, assegnato a un nominato delle precedenti edizioni che ha invece conquistato la critica dopo un periodo complicato, grazie a Dolemite Is My Name.

Ecco tutti i "vincitori":

PEGGIOR FILM Cats

PEGGIOR ATTORE John Travolta per The Fanatic e Trading Paint

PEGGIOR ATTRICE Hilary Duff per The Haunting of Sharon Tate

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA Rebel Wilson per Cats

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA James Corden per Cats

PEGGIOR ACCOPPIATA SULLO SCHERMO Qualunque duo di peli mezzi umani e mezzi felini per Cats

PEGGIOR REGISTA Tom Hooper per Cats

PEGGIOR SCENEGGIATURA Cats

PEGGIOR REMAKE, SCOPIAZZATURA O SEQUEL Rambo: Last Blood

PEGGIORE NONCURANZA PER LA VITA UMANA E LA SICUREZZA PUBBLICA Rambo: Last Blood

RAZZIE REDEEMER AWARD (attore/regista che ha vinto in passato e si è riscattato con un bel film) Eddie Murphy per Dolemite Is My Name