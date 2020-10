Raya e l'ultimo drago: un nuovo poster del film Disney in attesa del trailer

Raya e l'ultimo drago è il nuovo film Disney in arrivo nelle sale a marzo e online è stato condiviso il nuovo poster ufficiale, annunciando inoltre che il trailer debutterà nella giornata di domani.

L'attesa per il progetto, di cui erano state condivise negli ultimi mesi solo alcune immagini, è molto grande e i fan dell'animazione stanno aspettando le prime sequenze di un progetto che si annuncia come molto spettacolare.

Raya e l'ultimo drago: il poster del film

Nel film Raya and the Last Dragon la protagonista vivrà un'incredibile avventura in compagnia del suo fedele destriero Tuk Tuk, una creatura descritta come a metà tra un orso e una versione insetto di un armadillo.

Una forza malvagia minaccia il regno di Kumandra e i due devono lasciare la loro casa Heart Lands e andare alla ricerca dell'ultimo drago per cercare di fermare il malvagio Druun.

A dare voce a Raya sarà l'attrice Kelly Marie Tran, che ha sostituito Cassie Steele, mentre nel cast ci sarà anche Awkwafina nel ruolo di Sisu, un drago in forma umana che ha bisogno dell'aiuto di Raya per riottenere il proprio potere e diventare la vera versione di se stessa.

Gli eventi raccontati nel lungometraggio saranno ambientati a Kumandra, un mondo inventato basandosi sulle culture del sudest asiatico. Raya è una giovane senza paura, piena di passione e affascinante.

A Kumandra cinque clan separati formano la Land of the Dragon (La terra del Drago), ma le creature sono scomparse da tempo e l'area è stata invasa da una forza oscura sinistra. Raya, una guerriera solitaria, intraprende una missione per salvare il suo mondo, determinata a trovare l'ultimo drago esistente, convinta che possieda il potere di salvare Kumandra. Quando Raya incontrerà per la prima volta Sisu, la creatura apparirà in forma umana e avrà bisogno dell'aiuto della ragazza per riottenere il potere necessario a trasformarsi in drago.

Le due uniranno poi le forze con un gruppo di emarginati e Raya sarà in possesso anche di una gemma legata a un enorme potere.

Alla regia, accanto a Don Hall (Oceania, Big Hero 6), ci sarà anche Carlos López Estrada (Paul Briggs e John Ripa saranno co-registi), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Qui Nguyen e Adele Lim.