Ray Liotta: tra le reazioni alla morte dell'attore, da Lorraine Bracco a Robert De Niro

La morte di Ray Liotta ha suscitato grande commozione tra i suoi amici e colleghi, che hanno condiviso la loro reazione alla triste notizia.

L'attore ha perso la vita improvvisamente a 67 anni mentre si trovava in Repubblica Dominicana per girare il film Dangerous Waters.

Robert De Niro, che aveva girato con Ray Liotta il film Quei bravi ragazzi, ha dichiarato: "Sono davvero rattristato dalla notizia della morte di Ray. Era troppo giovane per lasciarci. Possa riposare in pace".

David Chase ha invece detto: "Si tratta di uno shock enorme e inaspettato. Sono stato un ammiratore del suo lavoro fin da quando l'ho visto in Something Wild. Ero così felice che lavorasse a I molti santi del New Jersey. Credevo fortemente nel mio cuore che fosse in grado di interpretare quel doppio ruolo. Ha creato due personaggi separati e unici e ogni performance è stata fenomenale. Ray era inoltre una persona calorosa e dal grande senso dell'umorismo. Un attore realmente di livello superiore. Ci siamo sentiti tutti fortunati nell'averlo in quel film".

James Mangold ha dichiarato: "Sono sconvolto e rattristato nell'essere informato della morte di Ray Liotta". Il regista ha lodato la sua bravura come attore e il fatto che fosse un collaboratore "dolce, giocoso e pieno di passione".

Jamie Lee Curtis ha scritto: "Il suo lavoro come attore mostrava la sua complessità come essere umano. Un uomo gentile. Così triste da sentire".

Alessandro Nivola ha espresso il suo dispiacere e la gioia nell'aver potuto recitare con lui: "Era pericoloso, imprevedibile, esilarante e generoso con le sue lodi per altri attori".

Lorraine Bracco ha ammesso di essere a pezzi per la notizia: "In ogni parte del mondo le persone vengono da me e mi dicono che il loro film preferito è Quei bravi ragazzi. Poi mi chiedono sempre quale è stata la parte migliore di realizzare quel film. La mia risposta è sempre stata la stessa... Ray Liotta".