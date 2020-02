Raphael Coleman: l'attore di Tata Matilda morto a 25 anni

Raphael Coleman, ex attore bambino interprete della commedia Tata Matilda, è morto improvvisamente a 25 anni. Il patrigno Cartsen Jensen ha diffuso la notizia su Facebook spiegando che ha avuto un malore mentre faceva jogging. L'attore non soffriva di particolari problemi di salute.

"Non ti dimenticherò mai" ha scritto Jensen in danese. "Quando è tuo figlio ad andarsene, è il tuo stesso corpo, qualcosa di più sovrastante di quanto le parole possano descrivere e io non posso che rifiutare la scelta della morte. Raph non era mio figlio, anche se gli ero vicino. Ma posso sentire la stessa cosa, lo vedo negli occhi di sua madre e lo sento nella sua voce, la perdita irreversibile della cosa più preziosa nella vita."

Anche la madre di Raphael Coleman, Liz, ha condiviso il suo dolore su Twitter:

"Eri una forza della natura, e ora sei un nuovo tipo di forza: sei atomi di clorofilla, sei acqua, sei un nido di formiche, sei muschio su un masso, una piuma d'uccello, l'impronta di un lupo, una tigre, un albero, una mantide religiosa, una razza, uno scoiattolo. Sei il cielo e il mare e la foresta e le montagne e le paludi e i deserti e tutto ciò che c'è nel mezzo. Con il tuo sguardo da scienziato e scrittore, credo che sia così."

Our beloved son Raphael Coleman aka #IggyFox who loved life so much. Please retweet in his honour. RIP a courageous spirit of #ExtinctionRebellion https://t.co/e6G9Zpz38v — Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020

Rapahel Coleman ha interpreto il piccolo Eric Brown in Nanny Mcphee - Tata Matilda a fianco di Emma Thompson. Nel 2009 ha recitato in It's Alice, Edward's Turmoil e The Fourth Kind. Nel 2010 ha vinto un premio ai British Independent Film Festival e al Brussels Shot Film Festival. Negli ultimi anni l'attore era diventato un attivista per il clima, col gruppo Extinction Rebellion, ed era stato arrestato per aver dipinto di rosso l'Ambasciata Brasiliana durante gli incendi della Foresta Amazzonica.