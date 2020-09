Rambo III: stasera su Italia 1 nuovo appuntamento con Sylvester Stallone

Ancora un appuntamento, stasera su Italia 1, alle 21:20, con Sylvester Stallone, che torna in Rambo III, nuovo capitolo della serie cinematografica dedicata al veterano John Rambo, diretto nel 1988 da Peter MacDonald.

Sylvester Stallone, una montagna di muscoli per il terzo capitolo di Rambo

John Rambo spera di trovare la pace spirituale in un monastero buddista, ma nuovi guai sono dietro l'angolo. Viene raggiunto dalla notizia che il suo ex-colonnello Sam Trautman (Richard Crenna) è stato catturato dalla truppe sovietiche durante una missione in Afghanistan.

Rambo non può non tornare in azione. Schierato al fianco dei partigiani afghani, con l'aiuto di alcuni ribelli, riesce a raggiungere il forte dove Trautman è tenuto prigioniero e sottoposto a torture indicibili.

Qui il promo in onda sulle reti Mediaset.

Dedicato al valoroso popolo afgano, a differenza dei due precedenti capitoli, questo Rambo III non convince tutti. Gli incassi cominciano a calare e la critica comincia a sottolineare una certa "stanchezza" nella trama, sostenuta in fondo solo dalle spettacolari scene d'azione. Qualche critica in più questa volta tocca anche a Sylvester Stallone: è aumentato l'ingaggio ottenuto dalla produzione, e nulla più.