Rakuten TV, ottobre 2020: le novità in catalogo

Un autunno ricco di sorprese ed emozioni su Rakuten TV: dall'horror The Grudge a Vivarium, thriller con Jesse Eisenberg, a Official Secrets e molti altri.

Rakuten TV ha preparato un autunno esplosivo con proposte di tutti i generi in questo ottobre 2020 ricco di novità: in arrivo Vivarium in Premium Video on demand, thriller psicologico ad altissima tensione presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2019 con Jesse Eisenberg (Mark Zuckenberg in The Social Network) e Official secrets docu-dramma con Keira Knightley e Ralph Fiennes.

Sbarca sulla piattaforma anche The Grudge, reboot americano del film cult diretto da Takashi Shimizu nel 2004 e interpretato da Sarah Michelle Gellar. Con Primal Nicholas Cage si conferma interprete perfetto degli action movie. Robert The Bruce - Guerriero e Re affascinerà gli amanti delle grandi avventure in costume e intrighi reali. Eternal Beauty è un romance drama con Sally Hawkins (La forma dell'acqua) presentato in anteprima nel 2019 al BFI London Film Festival.

The Grudge: Zoe Fish in una scena del film

Disponibile su Rakuten TV dal 2 ottobre in versione originale con sottotitoli. E poi The Photograph, A proposito di Rose film drammatico presentato a molti festival nel 2018, tra cui quello di Toronto e aggiudicatosi diversi premi e candidature, 1941 - Fuga da Leningrado, storia d'amore sullo sfondo del dramma della Seconda Guerra mondiale e Era mio figlio, tratto dalla vera storia di William Pitsenbarger che riuscì a salvare oltre sessanta marines durante il conflitto in Vietnam.

Dagli autori di A quite Place e Quite Place II, arriva sulla piattaforma l'horror La Casa del Terrore. In Mighty Oak Janel Parrish (Pretty Little Liars) interpreta la direttrice musicale Gina Jackson la cui vita è sconvolta quando suo fratello e cantante, Vaughn (Levi Dylan), viene ucciso in un tragico incidente. Risate assicurate per tutta la famiglia con Casa Casinò, commedia con Will Ferrell che ha sbancato il Box Office statunitense nel 2017 con oltre 23 milioni di dollari.