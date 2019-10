Rakuten TV, film in streaming gratis con la pubblicità

Rakuten Tv lancia un servizio per la visione di film in streaming gratis, un'offerta gratuita finanziata grazie agli annunci pubblicitari.

Rakuten TV ha annunciato che ci saranno film in streaming gratis da guardare grazie alla pubblicità, un servizio che in gergo si chiama AVOD, Advertising Video On Demand, finanziato dagli annunci pubblicitari.

Una vera e propria sezione gratuita della piattaforma di streaming on demand Rakuten Tv, che permetterà agli utenti di accedere a una selezione di film hollywoodiani, contenuti locali e produzioni esclusive con serie TV, docu-serie e news, da guardare senza alcun costo, con 14 minuti di pubblicità per ogni ora di visione. Il fondatore e CEO della piattaforma, Jacinto Roca, ha parlato di numerosi canali in arrivo nei prossimi mesi, gratis per gli utenti che vorranno usufruirne: "Questa è un'opportunità unica per Rakuten Tv che ha già accesso diretto a milioni di famiglie europee attraverso un suo pulsante dedicato sul telecomando dei principali modelli di Smart Tv. Ed è solo l'inizio di un grande progetto che vedrà il lancio di altri canali e di contenuti esclusivi nei prossimi mesi"

In questo senso, Rakuten TV si va a differenziare da altri modelli di piattaforme come Netflix, Now TV Amazon Prime, Timvision e Infinity, che in gergo vengono chiamati SVOD, ovvero visibili solo con abbonamento. Ovviamente, oltre questo nuovo servizio, Rakuten TV continuerà a offrire l'acquisto e il noleggio dei singoli titoli.

Lo streaming AVOD di Rakuten TV offrirà la risoluzione Full HD e audio fino al Dolby Digital 5.1 e sarà disponibile in versione beta su tutte le principali Smart TV del 2019, poi progressivamente implementato su altre piattaforme tra cui mobile e desktop. Tra le prime esclusive proposte per questo nuovo servizio, ci sarà Matchday - Inside FC Barcelona, una docu-serie ufficiale incentrata sulla storia del Barcellona, con la voce narrante di John Malkovich.