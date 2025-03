RaiNews24, la redazione scarica ufficialmente il direttore Paolo Petrecca: "Segnale che nessuno può ignorare"

In una nota ufficiale è stata approvata la sfiducia nei confronti del giornalista, protagonista di una direzione definita 'disastrosa'.

Attraverso una nota ufficiale diffusa dal Cdr di RaiNews24, la redazione ha deciso di approvare la sfiducia nei confronti del direttore Paolo Petrecca. Una decisione che sembrava nell'aria da diverso tempo.

Una scelta annunciata ma una presa di posizione molto forte dei lavoratori della testata, che hanno deciso di passare ai fatti e scaricare Petrecca dopo una gestione considerata 'disastrosa'.

La nota del Cdr che sfiducia il direttore Petrecca considerato vicino al governo Meloni

"La redazione di RaiNews24 ha sfiduciato il direttore Paolo Petrecca" si legge nel documento "dopo l'ultimo caso che ha rappresentato la disastrosa gestione, il titolo 'Assoluzione per Dalmastro'. L'assemblea ha incaricato il Comitato di Redazione di organizzare una consultazione".

Giorgia Meloni in un incontro pubblico con Paolo Diop

Con 132 voti contro e 12 a favore, ben l'83% dei votanti ha deciso di sfiduciare Petrecca, considerato da tempo troppo vicino al partito di Fratelli d'Italia. Una sfiducia che certamente non potrà passare inosservata ai vertici RAI.

Le accuse nei confronti dell'operato di Paolo Petrecca

Sono tante le accuse nei confronti del direttore di RaiNews24: dallo stravolgimento degli articoli considerati non graditi agli insulti durante le puntate della rubrica Pillole di poesia, fino ai video della premier Meloni mandati in onda sempre integralmente anche in assenza di vere informazioni e notizie.

"I vertici della RAI devono assumersi la responsabilità di questa situazione e rimuovere Petrecca, il cui mandato è già scaduto. Ogni giorno in più con lui alla guida di RaiNews24 è un danno per il pluralismo dell'informazione e per la missione del servizio pubblico" è scritto nel documento che certifica la sfiducia.