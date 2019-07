Rai fiction: il palinsesto autunno 2019

Rai fiction ha presentato il palinsesto autunno 2019 che si presenta ricchissimo di eventi tra i quali la terza stagione di Rocco Schiavone e il biopic su Nilde Iotti, ma anche la seconda stagione de L'amica geniale, il film biografico con Matilda De Angelis nei panni di Mariele Ventre.

I Medici. Il potere e la bellezza

Con Daniel Sharman, Francesco Montanari, Sarah Parish, Aurora Ruffino, Daniele Pecci, Bradley James, John Lynch, Neri Marcorè, Giorgio Marchesi Regia di Christian Duguay

Torna il kolossal di Rai1 dedicato alla grande famiglia fiorentina dei Medici, la coproduzione internazionale realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e Big Light Productions, venduta in più di cento paesi. Ne i Medici 3, a pochi mesi dalla terribile Congiura dei Pazzi, in cui ha perso la vita il fratello Giuliano, Lorenzo è tormentato dal desiderio di vendetta verso Papa Sisto IV, che ha autorizzato quell'attacco sanguinoso, e verso il Conte Riario, ultimo sopravvissuto tra i congiurati. Inutilmente, l'amata moglie Clarice cerca di convincerlo a trovare pace con un compromesso che salvi sia la sua anima sia la città. Né basta a ridargli speranza la scoperta che Giuliano ha lasciato un figlio, Giulio, che viene accolto in famiglia. Lorenzo è deciso a salvare i suoi e Firenze anche al prezzo di perdere l'anima.

L'amica geniale - Storia del nuovo cognome

Scritto da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverio Costanzo Tratto dal secondo libro della quadrilogia di Elena Ferrante con Gaia Girace, Dora Romano, Regia di Saverio Costanzo, Serie evento in 4 serate

Gli eventi de L'amica geniale 2 riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila ed Elena hanno sedici anni e si sentono entrambe in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell'assumere il cognome del marito, ha l'impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il matrimonio dell'amica, ha capito che non sta bene né nel rione né fuori. Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore, vecchia conoscenza d'infanzia diventato ormai studente universitario di belle speranze. L'incontro apparentemente casuale cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due mondi completamente diversi.

La vita promessa 2

Con Luisa Ranieri, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Thomas Trabacchi, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù Regia di Ricky. Serie evento in 3 serate

Dopo il grande successo della prima stagione, le drammatiche vicende dei Rizzo, una famiglia di emigrati siciliani nel sobborgo italiano di Manhattan, proseguono in uno dei capitoli più bui della storia americana: la Grande Depressione. Carmela e i suoi figli affrontano questi anni difficili con il coraggio di sempre: una lotta interna alle comunità di immigrati dà vita a un'ondata di sfratti contro cui Carmela combatte, incalzata da Rosa, la nuora che ha ereditato la passione politica del primo figlio di Carmela, Michele, ucciso per ordine di Spanò, e da cui la ragazza ha avuto un figlio. Ma i contrasti tra donna Carmela e Rosa non mancano e finiscono per provocare la sparizione inspiegabile di Rocco, il fratello menomato dei Rizzo, l'unico che ancora viveva con la madre.

La guerra è finita

Con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valerio Binasco, Carmine Buschini, Federico Cesari Regia di Michele Soavi. Serio evento in 4 serate

La guerra è finita (liberamente ispirata a personaggi e fatti realmente accaduti in Italia e in Europa) inizia poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui, dopo la tragedia dei campi di sterminio, i pochi sopravvissuti tornano a casa. Tra questi, anche qualcuno che non troverà più nessuna famiglia ad attenderlo: bambini e bambine, ragazzini e ragazzine, adolescenti che hanno visto e vissuto l'orrore. Questa storia parla di loro. E di alcuni adulti coraggiosi che aiutano questi ragazzi a tornare lentamente alla vita, all'interno di un istituto improvvisato e privo di risorse. Qui, in un'Italia provata, miserabile, ridotta in macerie, bambini e ragazzi italiani e stranieri scoprono il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di giocare, studiare, lavorare, amare, e raccontare la loro perduta umanità. Per farlo, dovranno prima attraversare dure prove e sconfiggere i loro mostri interiori

Ognuno è perfetto

Con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Piera Degli Esposti nel ruolo di Emma, Gabriele Di Bello, con la partecipazione speciale di Lele Vannoli, con la partecipazione di Nicole Grimaudo Regia di Giacomo Campiotti Serie in 3 serate

Dal pluripremiato format belga Tytgat Chocolat, una storia di amore e diversità. Rick ha ventiquattro anni, la sindrome di Down e gli stessi sogni di tutti i ragazzi della sua età. Finalmente dopo tanti "no" e molti "le faremo sapere", Rick corona il suo sogno: Miriam, la proprietaria di una piccola fabbrica di cioccolato gli dice "si" e lo assume per lavorare nel reparto packaging dell'azienda di famiglia. Rick si innamora perdutamente di Tina, ma quando il passato della mamma di Tina, Katarina, riemerge brutalmente e le costringe a lasciare definitivamente l'Italia, inizia per Rick una nuova, grande avventura e con i suoi amici del reparto packaging parte per recuperare il suo amore.

Pezzi unici

Con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Moisé Curia e con l'amichevole partecipazione di Loretta Goggi, con la partecipazione di Giorgio Panariello Regia di Cinzia TH Torrini Serie in 6 serate

Sergio Castellitto interpreta Vanni, un artigiano fiorentino. Uomo tutto d'un pezzo, vecchio stampo, nell'arte dell'intaglio e del restauro non ha eguali. Come padre e marito però ha fallito. Lorenzo, il suo unico figlio, temperamento da artista e carattere ribelle, si è perso nella droga ed è morto. Suicidio o almeno così sembra. Eppure negli ultimi tempi Lorenzo sembrava essersi ripreso: si era disintossicato e teneva un corso di artigianato in una casa famiglia. Gli allievi del suo corso sono cinque ragazzi problematici: ciascuno ha alle spalle un dramma (chi organizzava rapine, chi è stata baby squillo, chi spacciava) e un sogno: sono pezzi unici. Per questi giovani, in bilico fra speranza e dannazione, la differenza può farla il corso di artigianato avviato da Lorenzo e che Vanni decide di proseguire nella sua bottega nel cuore di Firenze, in via degli Artigiani, per superare il senso di colpa nei confronti del figlio. Ma c'è qualcosa di più: stando quotidianamente a contatto con i ragazzi, Vanni comincia a sospettare che Lorenzo non si sia suicidato ma che sia stato ucciso e che i cinque giovani sappiano più di quello che dicono. Difatti, ognuno di loro ha un motivo per risultare coinvolto in prima persona nella morte di Lorenzo.

La strada di casa - seconda stagione

Con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese Regia di Riccardo Donna. Serie in 6 serate

La strada di casa 2 si apre con nuovi misteri da svelare. Fausto, viene sorpreso sulla scena di un delitto. Si professa innocente, ma il determinatissimo commissario Concetta Leonardi fatica a credergli: tutti gli indizi portano a lui. Anche perché quel delitto è preceduto da un altro mistero che coinvolge il primogenito di Fausto, Lorenzo, imprenditore del birrificio artigianale Morra, e la sua promessa sposa Irene alla vigilia del loro matrimonio. Irene, infatti, non si è presentata alla celebrazione del rito in chiesa, è scomparsa senza lasciare tracce la notte prima delle nozze Baldoni, che è come un padre per Irene, riabilitato nel suo grado di capo del distretto veterinario di Fara, non si dà pace. Ma questa volta è al fianco di Fausto nella ricerca della verità. Nuovi personaggi movimentano la vita di cascina Morra. La ribelle Viola, in bilico tra i fantasmi del passato e il suo talento artistico, si troverà suo malgrado coinvolta nelle vicende di Mauro, giovane ex-compagno di cella di Fausto integrato nella comunità di cascina Morra. In un crescendo di emozioni e colpi di scena i misteri si intrecceranno in una storia dal ritmo incalzante fino a sciogliersi in un finale sorprendente

Vivi e lascia vivere

Con Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli, Giampiero De Concilio, con la partecipazione di Massimo Ghini Regia di Pappi Corsicato. Serie in 6 serate

Ogni famiglia ha i suoi segreti. E la famiglia Ruggero ne ha uno enorme, di cui solo Laura è al corrente. Laura, cinquant'anni portati con sfrontatezza, lavora come cuoca all'interno di una mensa, ha due figli adolescenti, un'altra figlia più grande con la quale ha un rapporto complicato e conflittuale e un marito, Renato, con cui è sposata da vent'anni e che suona a bordo delle navi da crociera. Una vita apparentemente come tante fino al giorno in cui, di ritorno da un misterioso viaggio, Laura convoca i figli per dare loro una terribile notizia: il padre è morto in un incendio a Tenerife, di lui non è rimasto che cenere. Laura si reinventa un lavoro, che trasforma in una vera e propria impresa al femminile, mentre il suo passato misterioso e insospettabile si riallinea al presente. Il grande amore mai vissuto, un uomo affascinante ma ambiguo, compare a stravolgere il già fragile equilibrio riportando nella vita di Laura l'amore, ma anche la diffidenza, la paura e infine mettendo concretamente in pericolo lei e i suoi figli. Il segreto custodito con tenacia da Laura verrà scoperto suo malgrado e il terremoto emotivo che ne segue rischierà di spazzare via tutta la famiglia, come in una tempesta.

Angela

Con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci. Serie in 3 serate

Angela ha perso il figlio Matteo di nove anni da pochi mesi, in un incidente stradale. Una tragedia che l'ha spezzata e ha condizionato per sempre il suo carattere solare ed empatico. Si rifugia nella casa di famiglia in un paesino su un'isola dell'arcipelago toscano, dove Elena, una misteriosa vicina, la convince a ospitare per una notte i suoi bambini, Bruno e Valentina. Quella che doveva essere una nottata tranquilla si rivela l'inizio di un incubo: Angela assiste all'omicidio di Elena per mano di un uomo spietato, un esecutore, forse un mercenario, e intraprende una fuga disperata per salvare sé stessa e i bambini. In questa travagliata avventura, Angela si imbatte in una serie di personaggi: il capitano Sforza, una figura ambigua e temibile; Elisa, una cantante lirica decaduta che vive in una baracca sul Tevere e che aiuterà Angela e i bambini a nascondersi; e il suo ex marito, Lino, a cui Angela non ha mai perdonato l'incidente in cui è morto Matteo. Angela viene accusata ingiustamente della morte di Elena ed è costretta a fuggire ancora, attraverso l'Italia, da nord a sud, ricercata dalla polizia e inseguita dai killer, per salvare quei due bambini che appena conosce. È un viaggio pericoloso, ma anche tenero e purificatore. Grazie anche al misterioso Kim, l'uomo che la madre dei bambini aspettava, Angela troverà la strada per metterli in salvo.

Vite in fuga

Con Claudio Gioè, Anna Valle, Barbora Bobulova, Francesco Arca, Giorgio Colangeli, Tobia De Angelis, Tecla Insolia Regia di Luca. Serie in 6 serate

Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro di Roma, sposato da vent'anni con Silvia e padre di due figli adolescenti, Alessio e Ilaria. Da qualche tempo Claudio è sotto indagine per uno scandalo finanziario legato alla sua banca, che ha provocato il suicidio di alcuni clienti. Un collega, Riccardo, viene trovato ucciso e molti indizi gravano su Claudio, il quale viene minacciato ripetutamente assieme alla famiglia. Per sottrarsi alle minacce, scoprire la verità sull'omicidio di Riccardo e riabilitare il proprio nome, Claudio accetta l'aiuto di Cosimo Casiraghi, ex-responsabile della sicurezza di grandi aziende, che offre ai Caruana identità fittizie e un futuro nuovo di zecca, da iniziare lontano, sotto mentite spoglie, tra i monti dell'Alto Adige. Per la prima volta la famiglia Caruana è costretta a vivere davvero insieme, lontana dagli agi e dalle distrazioni di Roma e a ripartire da zero su tutto. Vengono a galla sentimenti inespressi, incomprensioni, conflitti, incompatibilità. Ma anche gioie, occasioni nuove per volersi bene e ricominciare a conoscersi. A Roma, intanto, una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa è sulle loro tracce: è l'unica convinta che Claudio abbia inscenato la morte per sfuggire alle sue colpe.

Gli orologi del diavolo

Giuseppe Fiorello in una scena della fiction Lo scandalo della Banca Romana

Con Giuseppe Fiorello Regia di Alessandro Angelini Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Rai Fiction Serie in 4 serate

Giovanni è un motorista nautico talentuoso, ha un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore di barche alla foce del Magra. Lo sanno tutti che è il migliore e lo sanno anche dei clienti particolari a cui farebbero comodo gommoni che corrono più delle motovedette dei Carabinieri e della Polizia. Giovanni, suo malgrado, si ritrova ad indossare i panni di infiltrato speciale nella malavita, a costruire e guidare barche dedite al narcotraffico e a frequentare i boss spagnoli che gli commissionano gli scafi. Ma quando in un'operazione in mare fra Italia e Spagna qualcosa va storto e Giovanni viene arrestato dalla Polizia francese, la Polizia italiana non rivendica la sua copertura. Il meccanico sa che se parla o dichiara la sua vera identità è un uomo morto e gli rimane una sola scelta: affrontare con coraggio l'inferno delle galere francesi. Giovanni trascorre otto mesi in prigione per poi tornare a casa con la reputazione distrutta, lasciato solo dalla famiglia e con un conto in sospeso con chi non l'ha tutelato. Ma alla sua porta, puntuale come l'orologio del diavolo, torna a bussare il capo dell'organizzazione malavitosa. Ha ancora bisogno di lui, del suo fratello italiano, che ha tenuto la bocca chiusa. Anche la Polizia gli chiede un ultimo aiuto, poi potrà ricominciare a vivere. Cosa farà Giovanni? Il meccanico sa che per uscire da questa trappola potrà contare solo sulle sue forze.

Bella da morire

Con Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante della Rovere, Margherita Laterza, Benedetta Cimatti, Gigio Alberti, Elena Radonicich, Paolo Sassanelli, Anna Ferruzzo. Serie in 4 serate

Eva Cantini, ispettrice di polizia, è una donna forte che, per paura di soffrire, vive la vita sempre all'attacco. Gioia Scuderi, la reginetta dai sogni infranti, è la più bella ragazza del paese che viene trovata morta in fondo al lago. Due donne lontane Eva e Gioia, eppure misteriosamente legate da un filo invisibile. Un omicidio che ha contorni pericolosi e ipnotici come le rive di quel lago. Un'alleanza tra donne diverse - un detective, un magistrato e un medico legale - per cercare la verità e dare giustizia a una ragazza diversa da tutte le altre, la cui unica colpa era amare e voler essere amata. Lo stesso desiderio che Eva per la prima volta si troverà a provare per un uomo che sembra giusto e che invece si rivela sbagliato.

Io ti cercherò

Con Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Andrea Sartoretti, Luigi Fedele Regia di Gianluca Maria Tavarelli Serie in 4 serate

Io ti cercherò racconta l'indagine di un padre sul presunto suicidio del figlio. Valerio è un ex-poliziotto disilluso, espulso dalla Polizia in circostanze poco chiare; lavora come benzinaio di una piccola città del centro Italia, dove si è trasferito per lasciarsi tutto alle spalle. Ettore, ventitré anni, è un ragazzo ribelle e idealista il cui corpo senza vita viene ritrovato sulle rive del Tevere. La morte del giovane è subito archiviata dalle autorità come suicidio. Quando Valerio è sul punto di rintanarsi una volta per tutte nella sofferenza dei ricordi, giunge inattesa la telefonata di una sua ex-collega, Sara. Secondo lei molte cose non quadrano nel suicidio di Ettore e troppe sono le stranezze nella ricostruzione dei fatti. Valerio decide di tornare a Roma per scoprire la verità sulla morte del figlio e scoprirà che la sete di verità ha portato Ettore vicino a persone che per proteggere i loro miseri interessi non hanno esitato a eliminarlo, come ora non esitano a fare di tutto affinché la verità non venga fuori.

Rocco Schiavone - terza stagione

Marco Giallini è Rocco Schiavone nella fiction

Tratto dal romanzo Fate il vostro gioco e dai racconti L'eremita e L'accattone di Antonio Manzini con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Ernesto D'Argenio, Claudia Vismara, Christian Ginepro, Massimiliano Caprara, Gino Nardella, Alberto Lo Porto, Massimo Reale, Filippo Dini, Massimo Olcese, Lorenza Indovina, Valeria Solarino Regia di Simone Spada. Serie in 4 serate

Approdano su Rai1, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, le indagini del vicequestore Rocco Schiavone con quattro nuovi episodi. Le vicende di Rocco Schiavone 3 prendono il via dal finale drammatico della seconda stagione. Rocco è in profonda crisi esistenziale per il tradimento di Caterina, l'unica persona a cui ha aperto il suo cuore. Sembra essere stato abbandonato anche dai suoi amici, che ormai vedono in lui più la figura dello "sbirro" che quella dell'amico. Dopo il ripudio da parte dei suoi amici di Roma e il tradimento di Caterina, Rocco comprende quanto sia amara la solitudine, appena consolato dalla presenza della dolce cagnolina Lupa e del giovane vicino di casa Gabriele, che Rocco cerca sempre di proteggere. A tenere alto il livello delle 'rotture' ci pensano come sempre gli stolidi poliziotti della sua squadra: D'Intino e Deruta, Casella, ma anche il giovane Italo Pierron, che sembra nascondere un segreto, e i litigi tra il medico legale Fumagalli e la responsabile della scientifica Michela Gambino - discussioni che assumono sempre più il carattere di impacciate schermaglie amorose.

Marco Giallini, una bestemmia sulla cover di una rivista tedesca per Rocco Schiavone

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore

Con Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggeri, Ester Pantano, Antonio Gerardi, regia di Francesco. Serie in 6 serate

Dai fortunati romanzi di Mariolina Venezia, il debutto su Rai1 di una nuova star che non può passare inosservato. Imma Tataranni non è un sostituto procuratore qualsiasi. È scomoda come a volte la verità e ostinata come una pianta che cresce tra i sassi. Imma non la puoi non notare. Per gli abiti maculati e colorati che indossa; per il passo deciso con cui guadagna i corridoi della Procura di Matera; per il suo andare dritto al sodo senza perdersi in chiacchiere, senza fare sconti a nessuno. Ed è così nei casi giudiziari come nel cambio di stagione; con i probabili colpevoli come col marito, la figlia, la suocera. Imma vive a Matera: luogo arcaico rivolto al futuro, terra ricca di storie e cultura raccontate con fine ironia e ostinato attaccamento. In questo scenario naturale e umano, Imma indaga attorniata da una folla di personaggi curiosi, destreggiandosi tra il Procuratore capo, il bell'appuntato Calogiuri, il polemico anatomopatologo, i coloriti marescialli di zona, suocera, marito e figlia. Imma indaga per portare a galla la verità, a tutti i costi, dando vita a un giallo sui generis, divertente e pungente ritratto dell'Italia di oggi.

Il Commissario Ricciardi

Con Lino Guanciale, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Peppe Servillo, Mario Pirrello, Adriano Falivene, Massimo De Matteo, Susy Del Giudice, Marco Palvetti Regia di Alessandro D'Alatri .Serie in 6 serate

Dal fortunatissimo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, tradotti in tutto il mondo, le indagini de Il commissario Ricciardi, una delle più innovative figure di detective del poliziesco italiano. Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi ha trent'anni ed è commissario della Mobile. Catturare gli assassini è la vocazione e l'ossessione di Ricciardi, che si porta dentro un terribile segreto, una maledizione ereditata dalla madre: vede il fantasma delle persone morte in modo violento, Ricciardi si dedica in modo totalizzante al suo lavoro, indagando sui casi più spinosi e complicati. Gli manca la maggior parte degli strumenti usati oggi per risolvere i delitti, ma è dotato di straordinarie doti intuitive, di un'ossessiva tenacia ed è come guidato dalle ultime parole delle vittime, che sembrano sollecitarlo a cercare giustizia. Ricciardi è circondato da un'aura di mistero, che allontana i suoi colleghi: sia il diretto superiore, Garzo, sia i subordinati. Uniche eccezioni, il brigadiere Maione e il medico legale Modo, suoi stretti collaboratori: di loro si fida e li considera suoi amici.

Don Matteo 12

Terence Hill in una foto promozionale di Don Matteo

Con Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Dario Aita Regia di Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet Serie in 10 serate

Dopo il successo delle precedenti stagioni, a venti anni dal suo esordio su Rai1, arriva Don Matteo 12 e si rinnova ancora, proponendo dieci film da 100' che hanno come tema conduttore i dieci comandamenti. Al centro sempre Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo Cecchini, un triangolo capace di creare un racconto dove risate, emozioni e commozione convivono, dando vita ad un mondo unico. Accanto a loro, in ogni puntata, importanti guest star, tra cui anche Tommasi. Tante le novità: avevamo lasciato Anna e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l'una per l'altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Lo sa bene Anna che, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio il loro amore. Sono davvero fatti l'una per l'altro? A complicare le cose, l'arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso dal passato oscuro, che spinge Anna ulteriormente in crisi. In canonica, Sofia fa i conti con una situazione difficile, che la costringe a confrontarsi con una realtà più grande di lei legandola indissolubilmente a Jordi, un ragazzo della sua scuola emarginato e bullizzato, ma che sembra disposto a tutto per realizzare il suo sogno, il ballo. E se Sofia deve crescere, Ines, una bambina di sei anni con una storia dolorosa alle spalle, deve imparare a vivere con spensieratezza la sua infanzia e, con l'aiuto di Don Matteo, Anna e Marco, a fare pace col suo passato.

Un passo dal cielo 5

Con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Gianmarco Pozzoli, Rocio Munoz Morales, Beatrice Arnera, Jenny de Nucci, Matteo Giuggioli Regia di Jan Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà. Serie in 10 serate

Torna su Rai1 Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido. Lo abbiamo lasciato a guardare il cielo sulla sua casa sospesa sul lago di Braies, accanto a Emma Giorgi, la donna che ama. Un grande happy end se non fosse che in questa nuova stagione ritroveremo Neri da solo, senza Emma e in compagnia di una nuova donna. Che fine ha fatto Emma? La ritroviamo in carcere a parlare con il Maestro, l'uomo che ha ucciso la moglie di Neri. Perché parla con lui chiedendo il suo aiuto? Il Maestro sembra disposto a tutto per vendicarsi del forestale, anche a colpirlo negli affetti più profondi, portandogli via la cosa più preziosa: suo figlio. Un figlio scomparso che Francesco non sapeva neanche di avere. Torna anche Vincenzo Nappi. Il nostro poliziotto sta diventando padre. È il momento più felice della sua vita. Peccato che Eva invece non riesca nemmeno a prendere in braccio la figlia appena nata. È solo un momento di stanchezza dopo il parto? Nappi sembra essere nato per la paternità, ma Eva è pronta a fare la madre e a crescere insieme a lui la bambina? Oppure vuole fare altro della sua vita? Ed è proprio in questo momento di difficoltà che entra in scena Valeria Ferrante, una nuova forestale dal passato burrascoso che si trasferisce a vivere, insieme a Vincenzo e alla bambina, nella foresteria della caserma. Valeria dovrà prendersi cura della nipote Isabella, un'adolescente timida e ingenua. E così la foresteria diventerà la casa di una strana famiglia allargata che porterà sorrisi, incomprensioni e, per Vincenzo, forse qualcosa in più.

Nero a metà 2

Con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Nicole Grimaudo, Angela Finocchiaro, Eugenio Franceschini, Antonia Liskova, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Alessia Barela Regia di Marco Pontecorvo, Luca Facchini. Serie in 6 serate

Dopo i brillanti risultati della prima stagione, l'ispettore Carlo Guerrieri, con la sua carica di umanità e ironia, ritorna protagonista di un poliziesco metropolitano che racconta i colori e le contraddizioni dell'Italia contemporanea. Il giorno prima del suo matrimonio è, infatti, il testimone degli ultimi istanti di vita di un giovane poliziotto investito da un pirata della strada. Sembra una tragica fatalità, invece è solo l'inizio di una serie di omicidi misteriosamente collegati che giungono a minacciare tutta la squadra di Rione Monti. Marta, la madre del poliziotto investito, irrompe prepotentemente nella vita di Carlo chiedendogli aiuto nella ricerca della verità ma, in realtà, pretendendo molto di più. Per combattere un avversario abile e insidioso, Carlo deve allearsi con il suo miglior nemico: il giovane e ambizioso vice ispettore Malik Soprani.

Il paradiso delle signore daily - seconda stagione

Con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu Regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini. Serie daily in 160 puntate

Dopo il grande successo di pubblico della precedente stagione torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore Daily. Si riconferma la centralità del tema dell'emancipazione femminile, con personaggi impegnati tanto ad affermarsi sul piano professionale quanto nella vita privata. Gabriella, formatasi a Parigi, diventa la stilista del Paradiso delle Signore e attraversa una crisi nel suo rapporto con Salvatore. Roberta, invece, è completamente travolta dalla passione per Marcello Barbieri, un giovane spericolato così diverso dal suo fidanzato Federico, prossimo a rientrare a Milano. L'amore irrealizzabile tra Nicoletta e Riccardo, come anche l'aperto conflitto col padre Umberto, determinano nel rampollo Guarnieri una crisi esistenziale che lo porta a diventare un uomo cinico e spregiudicato, capace di rimettersi in gioco con un nuovo amore per la giovane Angela. La famiglia Amato si prepara ad accogliere un cugino siciliano, Rocco, che affronterà il suo processo di emancipazione nel moderno ambiente milanese mentre Agnese vivrà un'autentica rinascita, innamorandosi del capo magazziniere Armando. A casa Cattaneo un evento imprevisto metterà nuovamente in discussione il rapporto tra Luciano e Silvia.

I ragazzi dello Zecchino d'Oro

Con Matilda De Angelis, Maya Sansa, Antonio Gerardi, Valentina Cervi, Simone Gandolfo Regia di Ambrogio Lo Giudice.

Bologna, anni '60. Mimmo, nove anni, è un bambino molto vivace e poco incline allo studio. Figlio di immigrati meridionali, alla scuola preferisce la vita di strada in compagnia di suo fratello maggiore Sebastiano. Quando il bambino viene sospeso da scuola dopo l'ennesima marachella, mamma Ernestina, disperata, lo porta a un provino per un concorso canoro. Mimmo non si applica, fa fatica nella lettura e nella scrittura, ma c'è una materia in cui eccelle: la musica. Quello che ancora nessuno sa è che quel provino è l'inizio di uno spettacolo destinato a entrare nella storia: lo Zecchino d'Oro. Mimmo viene preso insieme ad altri bambini di ogni provenienza e classe sociale. Fra questi, Gaetano, figlio di un carabiniere e di una madre ambiziosissima, e Caterina, figlia di importanti imprenditori. I tre diventano presto inseparabili e, sotto la guida della giovane Mariele Ventre, sempre più bravi. Dopo lo spettacolo, però, tutto torna come prima e i bambini riprendono la loro vita di sempre, tristi perché non canteranno più insieme. Mariele, dispiaciuta per aver "abbandonato" i suoi ragazzi, decide allora di formare un coro stabile, che sia una vera e propria scuola di musica e di vita: il Piccolo Coro dell'Antoniano.

Enrico Piaggio

Con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Moisé Curia, Roberto Ciufoli Regia Umberto Marino

Pontedera, 1945. La fabbrica di Piaggio è in macerie. Enrico Piaggio avverte l'enorme responsabilità che grava sulle sue spalle: la vita di tante famiglie dipende dalla sua capacità di creare nuovo lavoro. Inizia a formarsi nella sua mente un progetto, un sogno: realizzare un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico, capace però di rilanciare la mobilità e dare impulso alla ripresa. La strada dell'affermazione, per Piaggio e per la sua creatura, è irta di ostacoli. Un avido finanziere, Rocchi Battaglia, ricorre a ogni mezzo per impossessarsi della fabbrica. Piaggio capisce che il suo scooter può e deve diventare "l'icona della rinascita" così, quando viene a sapere che il regista americano William Wyler girerà in Italia Vacanze romane, manda Suso, una giovane e talentuosa impiegata dell'ufficio réclame, a prendere contatto con lui per convincerlo a fare della Vespa la "carrozza di Cenerentola" su cui far viaggiare i due giovani e innamorati protagonisti. La storia di un imprenditore di successo e di un bene di consumo diventato icona, emblema del made in Italy nel mondo e di un paese che, dopo la tragedia della guerra, vuole rialzare la testa e farsi riconoscere per le sue qualità.

Giorgio Ambrosoli - il prezzo del coraggio

Con Alessio Boni, Claudio Castrogiovanni, Dajana Roncione, Fabrizio Ferracane Con la collaborazione di Umberto Ambrosoli Regia di Alessandro Celli

"Pagherò a caro prezzo l'incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il Paese". L'11 luglio 2019 saranno passati quarant'anni dal giorno dell'assassinio dell'eroe borghese Giorgio Ambrosoli, l'avvocato milanese incaricato di liquidare la Banca Privata Italiana, ucciso su mandato del banchiere Michele Sindona al termine di una lotta impari durata cinque anni. L'obiettivo della docufiction è di raccontare una storia che è ancora oggi un esempio incredibilmente attuale di quanto sia appagante costruire con la propria vita la società in cui si desidera vivere. Giorgio Ambrosoli era un uomo normale ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia, che aveva un lavoro a cui si dedicava con passione, che credeva nel significato della responsabilità e della legalità, al punto da metterle al di sopra della sua stessa sicurezza. La storia è raccontata da un punto di vista inedito, quello del suo collaboratore più stretto, il maresciallo Silvio Novembre, voce fuori campo che ripercorre le parole tratte dal suo stesso articolo Le fatiche della legalità, conducendoci in un racconto in cui si integrano scene di finzione, inserti di repertorio e interviste inedite, tra cui la testimonianza diretta del figlio Umberto Ambrosoli.

Storia Di Nilde

Con Anna Foglietta Regia di Emanuele Imbucci

La Rai continua a raccontare le figure istituzionali che hanno dato un contributo fondamentale alla storia della nostra Repubblica e della nostra società. È il caso di Nilde Iotti, una delle ventuno donne che hanno partecipato alla Costituente nel 1946 e prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati, carica che ricoprirà ininterrottamente dal 1979 al 1992. Intrecciando ricostruzione, materiale di repertorio e interviste, tra cui quella all'ex Presidente della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano, il racconto ripercorre le tappe fondamentali della biografia di Nilde Iotti, dall'adesione alla Resistenza alla partecipazione all'Assemblea Costituente, dove fece valere alcune importanti istanze progressiste che caratterizzeranno la sua identità politica, come la proposta di far accedere le donne alla Magistratura. Nello stesso periodo ha inizio la sua relazione sentimentale con Palmiro Togliatti, Segretario del Partito Comunista Italiano. Ma è dopo la morte di Togliatti, avvenuta nel 1964 che si collocano le battaglie più significative dell'azione politica di Nilde Iotti. Nel 1974, motivata da una spiccata sensibilità per gli umori e le idee che circolano nel Paese e dal suo coraggioso progressismo, la Iotti ha il merito di convincere un perplesso Enrico Berlinguer a schierare il Partito Comunista per il no al referendum abrogativo della Legge sul divorzio. Lo stesso Berlinguer le chiederà, pochi anni più tardi, di diventare la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera: elezione che sancisce una tappa fondamentale nella trasformazione sociale del Paese per cui hanno lottato e lottano tante straordinarie donne italiane.

Piazza Fontana. Io Ricordo

Con Giovanna Mezzogiorno Regia di Francesco Miccichè

Milano, 12 dicembre 1969. Una bomba esplode all'interno della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana. I morti sono diciasette e ottantotto i feriti. L'Italia è sconvolta da un atto criminoso che, a più di vent'anni dalla fine della guerra, torna ad uccidere degli innocenti, gente comune e persone perbene che si trovano all'interno della banca in occasione del tradizionale venerdì di contrattazione degli agricoltori della zona. Tra di loro c'è anche Pietro Dendena, che resta ucciso nell'esplosione. Se possiamo oggi raccontare questa storia è soprattutto grazie a sua figlia Francesca, che allora aveva solo diciassette anni e che per il resto della sua vita ha lottato insieme ai parenti delle vittime per dare un nome ai responsabili di quell'eccidio e stabilire la verità su quanto accaduto quel pomeriggio di cinquanta anni fa. Le sue parole ci consentono di ripercorrere le tappe di un iter processuale lungo e complesso, articolato in più sentenze, che alla fine - colpa dei numerosi e purtroppo efficaci depistaggi - non è riuscito a stabilire chi siano stati gli effettivi responsabili della strage, ma che ha chiarito un'importante verità storica: la strage di Piazza Fontana fu l'atto inaugurale della strategia della tensione con la quale forze eversive, con la collaborazione occulta di membri deviati dello Stato, cercarono di destabilizzare le istituzioni democratiche per favorire una svolta autoritaria in Italia. Un contributo alla memoria storica del Paese che s'intreccia in modo intimo con l'amore di una figlia per suo padre

Il Cacciatore - Seconda Stagione

Tratto da Il Cacciatore di Mafiosi di Alfonso Sabella, edito da Mondadori Con Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, Edoardo Pesce, Francesco Foti, Alessio Praticò, Marco Rossetti, Roberto Citran, Francesca Inaudi, Gaetano Bruno Regia di Davide Marengo

Nuove puntate per la serie crime che ha brillato anche all'estero ottenendo il prestigioso premio nella categoria Best performer alla prima edizione di CanneSéries - Cannes International Series Festival. Non ha ancora avuto il tempo di realizzare la cattura di Leoluca Bagarella che Saverio Barone, procuratore antimafia di base a Palermo, scopre il nascondiglio di Giovanni Brusca e, certo che il piccolo Giuseppe di Matteo sia ancora vivo, si mette sulle tracce del mafioso Giuseppe Monticciolo, uomo fidatissimo di Brusca. Non sa che Brusca, sentendosi il fiato degli inquirenti sul collo, ha preso la sua decisione: ordina a Enzo e Vittorio Chiodo di liberarsi di Giuseppe Di Matteo. La notizia della morte del bambino fa riemergere in Saverio gli impulsi, l'avventatezza e la furia. Adesso Saverio ha un solo scopo e lo perseguirà costi quel che costi: catturare i fratelli Brusca e i loro gregari.

Volevo fare la rockstar

Con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda, Riccardo Maria Manera, Alessia Debandi, Lorenzo Adorni, Teco Celio, Sara Lazzaro, Margherita Morchio, Matteo Lai, Ernesto D'Argenio, Fabrizio Costella, Davide Iacopini, Caterina Baccicchetto, Viola Mestriner, Diego Ribon, Anita Kravos Regia di Matteo Oleotto. Serie in 6 serate

Olivia è una ragazza di ventisette anni in crisi esistenziale. Nella vita ha fatto tutto di corsa: prima delusione amorosa a sedici anni, in contemporanea con la prima gravidanza e poi un lavoro (visto che Nadja, sua madre, è una fricchettona persa) per diventare adulta e responsabile, per crescere da sola le sue due gemelle, Emma e Viola, e un fratello a dir poco scansafatiche e manipolatore, Eros, che nasconde a tutti di essere gay. Un incidente quasi mortale, però, le apre gli occhi sul fatto che la vita è una sola e che forse lei, in tutta questa fretta, si è persa dei passaggi. Nel vorticoso mare di dubbi ed errori, Olivia inizia a vivere tutto ciò che si è persa negli anni da mamma: l'innamoramento, il sesso e l'amore. E poco importa se quest'ultimo si presenta nei panni di Francesco, uno scorbutico padre di famiglia in formato extralarge.

Rai: il palinsesto autunno 2019

Mare Fuori

Con Carmine Recano, Carolina Crescentini, Valentina Romani Regia di Carmine Elia. Serie in 6 serate

C'è chi sbaglia senza volerlo, chi con premeditazione e chi pensa che l'errore sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti tutto è relativo. Il confine tra bene e male è spesso labile come un filo sottile sul quale si vuole camminare per mettersi alla prova, per soddisfare tutti i propri desideri, senza paura. L'IPM (Istituto di Pena Minorile) ospita i ragazzi che sbagliano. Filippo è un giovane borghese, figlio e studente modello che in seguito a una notte brava uccide per uno scherzo finito male il suo migliore amico. Carmine, un ragazzo di Secondigliano, ha provato a fuggire da un destino già scritto che lo avrebbe costretto a una vita criminale, ma invano. Edoardo, un piccolo grande boss di sedici anni, aspetta già un figlio dalla sua ragazza. Ciro sogna di diventare il padrone di Napoli partendo da quel carcere. Insieme a loro ci sono gli adulti che governano la struttura: Paola, l'ambiziosa direttrice; Massimo, l'appassionato comandante di Polizia Penitenziaria; Beppe, educatore idealista, che si batte per il loro futuro. Tutti cercano ogni giorno di aprire una piccola finestra su un futuro diverso da quello che quei ragazzi sono convinti debba essere il loro. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all'inferno e inaspettate resurrezioni, la vita dentro l'IPM ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi. E quando vivi in una cella che si affaccia sul mare e quel mare ogni giorno ti regala il vento e i suoi profumi è molto più difficile dire addio alla libertà.

Un posto al sole

Con Patrizio Rispo, Riccardo Polizzy Carbonelli, Marzio Honorato, Marina Giulia Cavalli, Marina Tagliaferri, Nina Soldano, Peppe Zarbo, Claudia Ruffo, Alberto Rossi, Germano Bellavia. Serie daily in 250 puntate

Con oltre 5300 puntate in onda, il daily drama più longevo della Rai inizia la sua ventiquattresima stagione. Ambientata a Napoli nell'elegante quartiere di Posillipo, Un posto al sole racconta le appassionanti vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Tutti, nella varietà di caratteri e aspirazioni che esprimono, garantiscono un racconto sempre ricco e avvincente, fortemente legato a temi sociali importanti e di stringente attualità: dalla violenza sulle donne all'affido famigliare, dalla donazione degli organi all'emergenza lavoro. Nel racconto attento e originale della nostra società, Un posto al sole esprime un mondo valoriale in cui la famiglia assume un ruolo centrale e la condivisione delle difficoltà una rassicurante consuetudine di parenti e amici. Il consolidato impianto narrativo si articola in un singolare intreccio di generi - romance, comedy e drama - che garantisce da anni un felice esempio di gradimento e fedeltà da parte del pubblico televisivo.

Dottori in corsia 2019 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Un programma di Simona Ercolani a cura di Davide Acampora Scritto da Simona Iannicelli, Eleonora Orlandi Con Federica Sciarelli Regia di Michele.Serie in 8 serate

Le porte dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si aprono ancora una volta alle telecamere per raccontare storie di vita e di speranza. In questa edizione si narrano gli eventi che animano la vita di quattro reparti: oncoematologia, cardiologia, chirurgia dei trapianti e neonatologia. La serie segue il lavoro dei diversi staff medici e del personale sanitario, raccontando come la vita nelle corsie si intrecci in modo indissolubile con la storia delle famiglie che, ogni giorno, affrontano la sfida della malattia e del percorso di cura. Un accento particolare sarà dedicato alle sfide della ricerca e ai nuovi protocolli di cura. La grande novità di questa edizione è la presenza di una conduttrice, Federica Sciarelli, che accompagnerà il pubblico tra i reparti del Bambino Gesù. Sarà lei a guidare il racconto, a intervistare i protagonisti e a parlare con loro nei momenti importanti. Un'altra novità è che i primi due episodi saranno trasmessi in un'unica serata di prime time e i restanti sette episodi in seconda serata.

Boez - andiamo via

Con Omar Ben Aoun, Maria Cristea, Francesco Dinoi, Alessandro Paglialonga, Matteo Santoro, Francesco Tafuno, Ilaria D'Appollonio (educatrice di comunità), Marco Saverio Loperfido (guida escursionistica) Regia di Roberta Cortella, Marco Leopardi. Serie in 10 puntate

La serie/documentario racconta il viaggio a piedi di sei ragazzi condannati per aver infranto la legge ed in regime di detenzione, interna ed esterna. Un viaggio/pellegrinaggio lungo la via francigena che mette in atto un nuovo dispositivo di recupero, una pena alternativa già presente in altri paesi europei e che abbatte notevolmente le percentuali di recidiva. Si tratta di un programma sperimentale che in Italia è stato realizzato dalla Rai in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che ha creato i presupposti indispensabili all'attuazione del progetto, finalizzato a rieducare i ragazzi "difficili" attraverso l'esperienza terapeutica e formativa del cammino; un percorso che porta con sé una serie di componenti educative e simboliche. Il programma esplora e verifica la possibilità di inserire il cammino come strumento di riscatto e pratica possibile nel sistema penitenziario italiano.

Il nido

Con Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello Regia di Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo. Serie in 12 puntate

Michele, un avvocato civilista tanto abile quanto privo di scrupoli, sceglie come domicilio coatto l'abitazione dell'ex moglie Eleonora per sfuggire alla carcerazione provvisoria in attesa del processo che lo vede imputato per corruzione. Eleonora, però, ha fatto una scelta radicale. Dopo la fine del loro matrimonio, ha dato vita a un progetto utopico di cui è amministratrice: il cohousing Il Nido, costruito in un'area ex industriale ristrutturata e suddivisa in loft e appartamenti con l'investimento di una trentina di nuclei famigliari. Un micro villaggio nella periferia di Roma, dove si pratica uno stile di vita a impatto zero sull'ambiente e dove tutte le decisioni vengono prese collegialmente condividendo spazi e attività.: Michele le regala il suo sarcasmo e, contemporaneamente, la corteggia per ingelosire il suo nuovo compagno Riccardo. La situazione cambia quando sulle sorti del cohousing piomba una notizia ferale: il complesso abitativo ha le ore contate. Il terreno su cui sorge, infatti, è stato contaminato dalla precedente attività industriale e, senza una costosa bonifica, dovrà essere sgomberato entro pochissimo tempo. Per Michele sarebbe un disastro, perché significherebbe il trasferimento in carcere. Perciò, dopo l'iniziale disinteresse per "Il Nido", la sua missione diventa salvarlo a tutti i costi e con ogni mezzo. Dopo il box set in esclusiva su Rai Play la serie andrà in onda su Rai2.

Passeggeri NOTTURNI

Tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio contenuti nelle raccolte Passeggeri Notturni (Einaudi editore) e Non esiste saggezza (Rizzoli editore) Con Claudio Gioè, Nicole Grimaudo, con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi, Marta Gastini, Giampiero Judica, Paolo De Vita, con Alessandro Tiberi e con Paolo Sassanelli.Regia di Riccardo Grandi. Serie in 10 puntate da 13' circa

Ogni sera gli ascoltatori di RadioFuturo si sintonizzano per seguire una trasmissione di grande successo: con la sua voce avvolgente e il suo carisma, Enrico intrattiene il suo pubblico raccogliendo le storie di chi telefona in diretta. Una sera riceve la telefonata di Sabrina, un'ascoltatrice fedele ma timidissima, che ha trovato il coraggio di chiamare per la prima volta: Sabrina racconta di essere stata segnata da un profondo dolore che ha avuto conseguenze disastrose sui suoi rapporti con gli altri. Enrico decide di intervenire e la spinge a dire di no per la prima volta. Poche notti dopo, mentre rientra in treno da Milano a Bari, Enrico fa uno strano incontro: accanto a lui prende posto Valeria, una donna molto affascinante, che Enrico intuisce nascondere qualcosa. Il mistero di quella donna si ripercuote sulla vita lavorativa di Enrico: i racconti in trasmissione sembrano tutti fare riferimento a lei e gli riportano alla mente quella conversazione a malapena accennata. Nel frattempo, Enrico riceve la visita di Nicola, un amico poliziotto, che sta indagando sul suicidio di Sabrina. Tormentato dal senso di colpa, Enrico si reca al funerale della ragazza ed è lì che inaspettatamente ritrova Valeria. Insieme i due indagheranno sulle ultime settimane di vita della sfortunata giovane