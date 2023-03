Ragazze Elettriche, su Prime Video in streaming da oggi

L'attesa serie The Power, giunta in Italia col titolo Ragazze Elettriche, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 31 marzo 2023.

L'attesa serie The Power con Toni Collette mattatrice, giunta in Italia col titolo Ragazze Elettriche, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 31 marzo 2023.

The Power è descritto come un "thriller globale ad alto tasso emotivo" basato sull'omonimo romanzo pluripremiato dell'autrice britannica Naomi Alderman. La serie proviene da Amazon Studios e SISTER, con Raelle Tucker di True Blood come showrunner. Lo show composto da 10 episodi racconta una storia globale che si sposta da Londra a Seattle, dalla Nigeria all'Europa orientale.

Locandina di The Power

Questa la sinossi di Ragazze Elettriche: Il Potere è il nostro mondo, ma per uno scherzo della natura. All'improvviso, e senza preavviso, le ragazze adolescenti sviluppano il potere di fulminare le persone a volontà. La serie presenta un cast di personaggi straordinari da Londra a Seattle, dalla Nigeria all'Europa orientale, mentre il Potere si evolve da un formicolio nelle clavicole delle adolescenti a un completo capovolgimento dell'equilibrio di potere del mondo.

Toni Collette interpreta il Sindaco Margot Cleary-Lopez, a fianco di John Leguizamo nel ruolo di Rob Lopez, Auli'i Cravalho in quello di Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh è Tunde Ojo, Josh Charles è il politico Daniel Dandon, Eddie Marsan è Bernie Monke, Ria Zmitrowicz è sua figlia Roxy Monke, Zrinka Cvitešić interpreta Tatiana Moskalev e Halle Bush è Allie Montgomery. Ragazze Elettriche sarà presentato in anteprima esclusivamente su Prime Video da oggi venerdì 31 marzo, con nuovi episodi disponibili ogni venerdì fino al finale di stagione che approderà in streaming il 12 maggio 2023.