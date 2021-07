Raffaella Carrà: da oggi su RaiPlay una sezione dedicata alla regina della TV

L'omaggio della RAI a Raffaella Carrà comincia da oggi su RaiPlay con una sezione dedicata completamente alla regina della TV italiana. Un viaggio attraverso alcuni dei momenti più emozionanti e iconici della sua carriera televisiva.

L'omaggio della piattaforma streaming comincia da Ciao Raffaella, una video antologia che racconta la Carrà attraverso interviste - con Fabio Fazio a Che tempo che fa e con Carlo Conti -, ospitate, racconti, ma soprattutto attraverso le performance che l'hanno resa il volto più amato della TV italiana e non solo.

C'è il celebre 'Tuca Tuca' con Alberto Sordi durante una puntata di Canzonissima nel 1971, c'è lo scatenato duetto con Adriano Celentano nel varietà Milleluci sulle note di 'Prisencolinensinainciusol', e c'è la lezione di ballo improvvisata a Carramba con Gianni Morandi.

A proposito di Carràmba! Che sorpresa, su RaiPlay è didponibile tutta la prima stagione (ad eccezione della puntata 6, mancante per motivi tecnici) dello show condotto da Raffaella Carrà nel 1995. Storie di ricongiungimenti famigliari e di sogni esauditi in studio in un contesto narrativo ad alta densità sentimentale ed emotiva. Carràmba è stato uno dei più grandi successi della televisione degli anni '90. Ad accompagnare Raffaella in cabina di regia c'era, ancora una volta, il compagno di una vita Sergio Iapino.

Sarà possibile fare un salto nel 1978 e immaginare quale impressione possa aver fatti al pubblico televisivo Raffaella Carrà per la prima volta a colori nel varietà Ma che sera. Sei puntate scritte da Gianni Boncompagni e Dino Verde, per regia e coreografie erano di Gino Landi.

Il programma fu assai tormentato, infatti andò in onda durante il rapimento di Aldo Moro. E non mancarono alcune censure. La sigla però, 'Tanti auguri', divenne rapidamente un successo internazionale e un tormentone.

Un salto nel 1974 con Milleluci , il varietà che vide unite alla conduzione due leggende dello spettacolo italiano: Mina e Raffaella Carrà. Il programma, di otto puntate, andò in onda dal 16 marzo all'11 maggio del 1974. La regia era firmata da Antonello Falqui, con l'importante collaborazione ideativa di Roberto Lerici. Tra gli ospiti famosi delle puntate, Macario, Gino Bramieri, Aldo Fabrizi, Nilla Pizzi e Adriano Celentano.

La perla della sezione di RaiPlay dedicata a Raffaella Carrà sono probabilmente le puntate integrali di Canzonissima '70 e Canzonissima '71. La conduzione di Corrado e Raffaella Carrà, informale e spontanea, conferì al varietà un tono familiare, instaurando col pubblico un rapporto quasi amicale. Nelle due edizioni numerosi i grandi ospiti, fra i quali Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Monica Vitti e Nino Manfredi.

A raccontare comincia tu, andato in onda su Rai3 nel 2019, ha visto il ritorno di Raffaella Carrà in TV con un programma tutto suo. Dieci puntate, dirette da Sergio Iapino e Luca Granato, in cui i più grandi nomi dello spettacolo del nostro Paese (da Sophia Loren a Riccardo Muti, da Fiorello a Maria De Filippi) hanno accettato di aprire le porte della propria casa solo perchè a fare le domande c'era lei: la leggendaria Raffaella Carrà.