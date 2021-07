Raffaella Carrà e la malattia nascosta agli amici più stretti: "Qualche voce era trapelata"

Raffaella Carrà, la regina della televisione italiana, è morta improvvisamente appena un mese dopo aver compiuto 78 anni. In una nota diffusa dalla famiglia si legge che la cantante ha deciso di combattere la sua malattia in privato, "affinché il suo personale calvario non turbasse il luminoso ricordo di lei".

"Ho parlato con una vicina e il portiere. Nessuno sapeva. Mancava da casa da un po' di tempo, ma pensavamo fosse nell'Argentario per l'inizio delle vacanze estive. Era riuscita a tenere nascosta la notizia anche ai vicini." ha raccontato Francesco Gasparri, inviato de La Vita in Diretta. "Qualche voce era trapelata", aggiunge però Gianluca Semprini, il conduttore della trasmissione, "Sai queste cose nel mondo dello spettacolo sono fake news clamorose, altre volte sono vere."

La Carrà non ha mai parlato del male che la affliggeva, né con gli amici più stretti, né con il suo pubblico, e neanche nell'ultimo tweet che ha pubblicato per celebrare il suo compleanno lo scorso 18 giugno, in cui si è semplicemente limitata a ringraziare tutti per l'affetto ricevuto.

"Una forza inarrestabile la sua che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico". Si legge nella nota.

"Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia", enuncia il comunicato diffuso da alcune agenzie. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri.