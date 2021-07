Raffaella Carrà, a Madrid una piazza avrà il suo nome

Raffaella Carrà sarà per sempre ricordata a Madrid grazie anche ad una piazza con il suo nome: la decisione è stata presa dalla giunta comunale della capitale iberica, a dimostrazione del legame che unisce la showgirl e conduttrice italiana e la Spagna.

Nei giorni scorsi molti comuni italiani hanno espresso la volontà di dedicare una strada o una piazza a Raffaella Carrà, la conduttrice scomparsa lo scorso 5 luglio. Milly Carlucci sui social ha lanciato l'idea che la RAI le dedichi l'Auditorium del Foro Italico da dove venne trasmessa la prima edizione di Carramba che sorpresa!.

Nel frattempo, mentre la lenta burocrazia italiana fa il suo iter, a Madrid sono già passati dalle parole ai fatti: tra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza dedicata a Raffaella Carrà. La decisione, come riporta il portale del quotidiano El Diario, è stata approvata dalla giunta comunale della capitale spagnola col voto favorevole di tutte le forze politiche e l'astensione di Vox, partito di destra nato nel 2013 e fondato dai dissidenti del Partito Popolare.

Nella proposta, presentata dai progressisti di Más Madrid si legge "l'iniziativa vuole valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni e le madrilene e in particolare per la comunità LGTBI+".

Il Mas ha elogiato la nostra conduttrice sottolineando il legame con Madrid e la Spagna "Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un'icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un'icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze".