Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini risponde alle critiche dei social “ecco la verità”

Lorella Cuccarini è stata criticata per un Tweet contro Raffaella Carrà del 2014: la showgirl ha risposto su Instagram agli attacchi ricevuti in questi giorni.

Dopo la scomparsa di Raffaella Carrà e le critiche sui social a Lorella Cuccarini per un tweet del 2014, l'insegnante di Amici ha risposto su Instagram agli attacchi ricevuti, sottolineando il suo affetto per la conduttrice scomparsa.

L'improvvisa morte di Raffaella Carrà ha causato una forte ondata emotiva in tutto il paese, molti hanno dato l'ultimo saluto alla 'Regina della Tv' sui social. Anche Lorella Cuccarini ha dedicato un post a Raffaella scrivendo "Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella".

Ma, come molti sanno, la rete non dimentica, e poco dopo alcuni utenti hanno condiviso un vecchio post della Cuccarini, datato 2014, in cui Lorella attaccava duramente la Carrà."Non ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un'amara delusione". Il post si riferiva alla mancata partecipazione come giudice della maestra di Amici a "Forte, Forte, Forte", il programma ideato e condotto dalla Carrà nel 2014.

Molti hanno accusato Lorella Cuccarini di ipocrisia, anche un Tweet al vetriolo di Heather Parisi su Raffaella Carrà è stato interpretato contro di lei: "È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia", ha scritto la showgirl statunitense naturalizzata italiana.

Dopo alcuni giorni di silenzio Lorella ha deciso di rispondere alle critiche, nelle storie di Instagram ha postato la domanda di un follower: "Qualcuno ha criticato il tuo ultimo messaggio a Raffaella. Come rispondi?". Questa è stata la sua replica "La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia: quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l'avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo. Il mio ultimo messaggio a Raffaella era doveroso e sacrosanto, frutto di una lunga storia privata che pochi conoscono. Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare ed occuparsi di questo, non solo non mi conosce affatto ma ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto".

Prima della sua risposta, nei giorni scorsi a difesa della Cuccarini è intervenuta Rita dalla Chiesa che sui social ha scritto "Leggo ora del tweet di Lorella Cuccarini. Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero? A voi non è mai capitato di avere uno "scontro" sul lavoro? Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e' poi successo in questi 7 anni?".