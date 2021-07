Raffaella Carrà: la "carrambata" finisce sul New York Times

L'account social che riporta le parole che appaiono per la prima volta sul New York Times, ha citato il termine "carrambata", entusiasmando i fan di Raffaella Carrà.

Il termine carrambata, entrato nel linguaggio comune grazie allo storico programma di Raffaella Carrà Carramba! Che sorpresa, è sbarcato sulle pagine del New York Times.

Undici giorni fa il mondo della musica e dello spettacolo accoglievano con sgomento ed incredulità la notizia della morte di Raffaella Carrà. L'artista che ha fatto innamorare intere generazioni, non solo di italiani, si è dovuta arrendere ad un male che l'ha portata via a 78 anni.

A distanza di giorni, il ricordo di Raffaella Carrà è più vivo che mai, come testimoniano i tanti omaggi che continuano a susseguirsi sui social, in televisione e sui giornali, e non potrebbe essere altrimenti, considerato quanto da lei fatto, artisticamente e umanamente parlando. Per quanto riguarda i programmi condotti da Raffaella Carrà, i più celebri ed amati sono stati senza dubbio Canzonissima, Pronto, Raffaella? e Carramba! Che sorpresa. Quest'ultimo show è stato ideato da Sergio Japino e Brando Giordani. Proprio loro due hanno dato vita al nome che nasce dall'unione del cognome della showgirl bolognese, Carrà, all'esclamazione spagnola ¡Ay, caramba!, utilizzata per esprimere meraviglia e stupore.

Partito nel 1995, Carramba! Che sorpresa ha ottenuto subito un grande successo, merito del talento artistico ed umano con cui Raffaella Carrà, nonostante fosse da sola e in diretta, riusciva ad alternare momenti più drammatici ad altri più gioiosi, durante i quali lei stessa ballava e cantava. Per comprendere l'importanza dello show, basterebbe pensare agli ospiti che vi hanno preso parte nel corso degli anni: da Madonnaa Britney Spears, passando per Robert De Niro, Luke Perry, Maradona, Mariah Carey, Celine Dion e moltissimi altri. Inoltre, il "carramba" del titolo ha portato alla coniazione del termine "carrambata", entrato nel dizionario italiano e nel linguaggio comune per indicare proprio un momento di stupore o il ricongiungimento con una persona che non si vede da tempo.

Una parola rimasta nella storia e che è arrivata anche oltreoceano. Nelle scorse ore, infatti, l'account Twitter "New New York Times" ha condiviso un post con scritto "carrambata". Si tratta di una pagina che twitta esclusivamente le parole che appaiono per la primissima volta sulle pagine del celebre quotidiano statunitense. Come prevedibile, il tweet non è passato inosservato ed è stato invece condiviso e commentato da numerosi fan di Raffaella Carrà che, tra messaggi, cuori e GIF, hanno reso ancora una volta omaggio all'indimenticabile regina italiana.