Rachel Weisz interpreterà Elizabeth Taylor in A Special Relationship

Rachel Weisz interpreterà Elizabeth Taylor in un film biografico intitolato A Special Relationship in cui si racconterà il percorso che ha portato la star a diventare un'attivista.

Il lungometraggio sarà prodotto da See-Saw Films e racconterà l'amicizia tra Elizabeth Taylor, parte affidata alla protagonista de La Favorita Rachel Weisz, e il suo assistente Roger Wall.

La sceneggiatura è firmata da Simon Beaufoy, già vincitore di un premio Oscar e alla regia ci sarà il duo di filmmaker conosciute con il nome di Bert&Bertie.

L'attrice premio Oscar Elizabeth Taylor è diventata una delle star hollywoodiane più attive nel sensibilizzare le persone sul dramma dell'AIDS e ha assunto Wall, un giovane omosessuale cresciuto in povertà in uno stato del sud degli Stati Uniti dovendo affrontare omofobia e pregiudizi negli anni Ottanta.

Iain Canning ed Emile Sherman, produttori del film, hanno dichiarato: "Gli spettatori sono chiaramente affascinati dalle vite private delle iconiche star di Hollywood. Non c'è nessuno di più iconico rispetto a Elizabeth Taylor e Simon Beaufoy ha scritto un ruolo che fa emergere l'umorismo e l'umanità di Elizabeth, elementi che saranno portati in vita meravigliosamente tramite lo straordinario talento di Rachel Weisz".

I due hanno poi proseguito sottolineando: "Bert&Bertie sono le registe perfette per raccontare al storia al cuore di A Special Relationship, una celebrazione di come l'amicizia possa cambiare le vite delle persone e di come Elizabeth abbia contribuito a cambiare il mondo".