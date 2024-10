Rachel McAdams sarà la protagonista di Send Help di Sam Raimi

Il prossimo film horror di Sam Raimi, Send Help, vedrà come protagonista la star di Le pagine della nostra vita Rachel McAdams.

Sappiamo già che Raimi dirigerà Doctor Strange 3, ma il progetto che molti attendono con ansia è Send Help, che viene presentato come il ritorno di Raimi al genere horror. L'ultimo film horror che ha diretto è Drag Me To Hell del 2009.

The InSneider, tramite la sua newsletter, riporta che Rachel McAdams sarà la protagonista di Send Help di Raimi, che verrà girato prima di Doctor Strange 3. L'inizio della produzione del film è previsto per gennaio 2025.

La McAdams è un'attrice di talento, come ha dimostrato in film come Red Eye, Spotlight, Mean Girls, 2 single a nozze, Game Night - Indovina chi muore stasera? e Midnight in Paris. Si tratta di un casting voluto da parte di Raimi e Sneider conferma che l'attrice è sempre stata la scelta prediletta per il suo prossimo film.

Di cosa parla Send Help

Raimi, regista di genere molto influente, ha diretto solo due film negli ultimi dieci anni. Send Help, originariamente della Columbia Pictures, è ora passato ai 20th Century Studios e viene presentato come il ritorno di Raimi al genere horror. Il film era stato precedentemente annunciato come un "progetto horror senza titolo" per il 2019 e all'epoca era stato descritto come Misery non deve morire e Cast Away.

Il caso Spotlight: un bel primo piano di Rachel McAdams

Ecco la sinossi: "Il film è una commedia-avventura horror su Linda, un'impiegata, e il suo irritante capo, Bradley. Durante un volo d'affari, il loro aereo precipita su un'isola e solo loro due ne escono vivi. Linda ha grandi capacità di sopravvivenza, il che significa che è l'unica speranza di Bradley di rimanere in vita".

La prima stesura della sceneggiatura era stata scritta da Mark Swift e Damian Shannon, autori del reboot di Venerdì 13, per poi essere riscritta dal duo di A Quiet Place - Un posto tranquillo, Scott Beck e Bryan Woods.

Raimi ha avuto una solida carriera cinematografica, tra i suoi crediti troviamo: L'armata delle tenebre, La casa 2, Soldi sporchi, Darkman, Drag Me To Hell e Spider-Man 2.