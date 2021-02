Rachel McAdams protagonista di Are You There, God? It's Me, Margaret

L'attrice Rachel McAdams ha trovato il suo nuovo progetto: l'adattamento cinematografico di Are You There God? It's Me, Margaret.

Rachel McAdams e Abby Ryder Fortson saranno le protagoniste del film Are You There God? It's Me, Margaret, un adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Judy Blume.

A scrivere e dirigere il lungometraggio sarà Kelly Fremon Craig e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di aprile.

Il libro Are You There God? It's Me, Margaret è stato pubblicato negli anni '70 e l'autrice ha rifiutato per molti anni che venissero realizzati degli adattamennti delle sue opere, tuttavia il nuovo progetto prodotto da Lionsgate ha ottenuto il via libera.

Judy Blume ha dichiarato: "Abby Ryder Fortson è tenera, forte e al tempo stesso vulnerabile. Lei è Margaret. E Rachel McAdams - wow! - non potrebbe esserci scelta migliore. Una donna divertente, amabile, sexy e reale che è anche una mamma. Non vedo l'ora di vederle interpretare madre e figlia. Tutti è iniziato nel fidarmi di Kelly Fremon Craig e di James L. Brooks e hanno dimostrato quanto questo progetto significhi per loro, che per me significa tutto".

Nel film Fortson avrà la parte di Margaret Simon, una ragazzina che sta per affrontare la pubertà e va alla ricerca nell'universo delle risposte di cui ha bisogno. Rachel McAdams, invece, avrà la parte di Barbara, sua madre.

Fremon Craig ha dichiarato: "Abby è quel tipo di straordinario talento raro che emerge una volta sola in una generazione. Non appena è entrata nella stanza, ci ha conquistati con il suo umorismo, vitalità e una presenza immediatamente adorabile. Sapevamo di aver trovato la nostra Margaret. Insieme all'incredibile talento di Rachel McAdams nel creare dei personaggi indelebili che ti fanno ridere, piangere, o entrambe le emozioni".