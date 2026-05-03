Racconto di una notte su Canale 5, trama di domenica 3 maggio: Mahir rapisce Canfeza

Nuovo appuntamento stasera su Canale 5 alle 22:00 con Racconto di una notte. La dizi turca torna in onda con una puntata ricca di colpi di scena e decisioni destinate a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro dell'episodio ci sono ancora Canfeza e Mahir, tra fughe improvvise, rivelazioni e un arrivo a Istanbul che riaprirà vecchi conflitti mai risolti.

Le anticipazioni complete della puntata del 3 maggio

Selim chiede a Canfeza di dargli una seconda possibilità e di ricominciare insieme. Le propone di partire per Istanbul, dove suo padre potrà ricevere cure adeguate, promettendole che se alla fine lei non vorrà comunque sposarlo, uscirà definitivamente dalla sua vita.

La ragazza sembra accettare, ma poco prima della partenza un'infermiera la informa della necessità di una TAC di controllo. In realtà, invece di accompagnarla in reparto, la conduce nel parcheggio, dove ad aspettarla c'è Mahir.

Canfeza inizialmente si oppone, ma Mahir la costringe a salire in auto. Durante il viaggio si fermano in un'area di servizio, dove lui le consegna dei vestiti per cambiarsi. Approfittando di un momento di distrazione, la giovane chiede aiuto a una famiglia di passaggio e riesce a raggiungere la stazione di servizio successiva.

Nel frattempo Mahir scopre da Suzan che sua madre è stata dimessa e trasferita dall'ospedale senza che lui ne sapesse nulla. Convinto che dietro ci sia ancora Selim, torna a cercare Canfeza, ma scopre che è già sparita. Proprio in quel momento riceve un messaggio da suo nonno.

Intanto Sureyya arriva nella casa dei suoceri, dove Afet la accoglie con parole durissime: promette di allontanarla per sempre da suo figlio, accusandola di averle portato via Mehmet.

Successivamente Mahir e Canfeza raggiungono Istanbul e condividono un raro momento di tranquillità facendo colazione insieme. La serenità, però, dura poco: una volta arrivati alla villa degli Yilmaz, trovano tutta la famiglia riunita, compresi Mustafa e Sila. Quando Mahir dichiara davanti a tutti che Canfeza sarà la donna che sposerà, Afet accusa un malore.

La scena provoca la rabbia di Mustafa, che lascia la casa furioso. Mahir, deciso a trovare sua madre, la cerca nelle numerose stanze della villa e scopre che è stata rinchiusa a chiave in una camera. A quel punto esplode contro i nonni e contro il resto della famiglia. Asaf prova a calmarlo e gli confessa che portare via Sureyya dall'ospedale era l'unico modo per costringerlo a tornare a Istanbul. Inaspettatamente, Mahir ammette di avere bisogno del loro sostegno.

Più tardi Afet comunica a Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza resteranno a vivere con loro. Mustafa, dopo aver visto Mahir accanto a Canfeza in abito da sposa, è sempre più fuori controllo e non si lascia convincere neppure dalle rassicurazioni della sorella Sevde, spinta a intervenire da Afet.

Nel frattempo Afet cerca di scoprire l'identità del padre di Canfeza, ma la ragazza evita accuratamente di rispondere. Durante la cena nella casa degli Yilmaz, la tensione è palpabile: Sevde fatica ad accettare di sedersi allo stesso tavolo con la donna che, anni prima, le avrebbe sottratto il marito.