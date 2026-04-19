Racconto di una notte stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

Tra fughe, segreti e matrimoni imposti, Canfeza prova a cambiare il proprio destino mentre Mahir resta diviso tra sentimento e dovere nella seconda puntata di Racconto di una notte

Per la seconda settimana Racconto di una notte, la nuova dizi turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, torna a far compagnia al pubblico Mediaset, con la nuova puntata in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 22:00.

In onda ogni domenica in prima serata sull'ammiraglia Mediaset, la soap è naturalmente visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity, in contemporanea al passaggio in chiaro oppure on demand.

La trama completa della seconda puntata di Raccont di una notte

Gürkan Uygun interpreta Kürşat Kılımcı

Il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza dovrebbe segnare un nuovo inizio, ma per la ragazza è un incubo. Mentre accoglie gli invitati, nota la presenza di Mahir e, grazie alle verifiche di Sare, inizia a collegare i segnali che aveva percepito nei suoi sogni. Convinta che il suo destino sia legato a lui, escogita un piano per sottrarsi al matrimonio: riesce a fuggire e invia a Mahir un messaggio chiedendogli di raggiungerla in una grotta isolata. L'uomo, presente alla cerimonia per indagare su alcuni traffici sospetti, decide di seguirla. Qui Canfeza gli chiede di rispettare una promessa e sposarla, ma tutto cambia quando Mahir scopre la sua vera identità, reagendo con freddezza e allontanandosi.

Parallelamente, la tensione cresce nella tenuta dei Kilimci: Kursat, consapevole delle possibili conseguenze se le nozze dovessero saltare, entra nel panico e organizza una caccia serrata per ritrovare la figlia.

Ignora però che Selim sta giocando una partita personale, facendo sparire un camion legato a traffici illeciti come leva per ottenere ciò che vuole. Rasit si unisce alle ricerche e scopre rapidamente che dietro la fuga di Canfeza c'è proprio Mahir, rendendo la situazione ancora più esplosiva.

Nel frattempo, Mahir e Canfeza si nascondono nei boschi e trovano riparo in un vecchio rifugio di cacciatori. Qui emerge un passato oscuro: Canfeza racconta che suo padre anni prima si è macchiato di un omicidio. Mahir capisce che si tratta del caso di Mehmet e reagisce con rabbia, arrivando a cacciarla via.

Tuttavia, il rimorso è immediato: mentre la ragazza dorme, le lascia al dito un anello che aveva conservato, gesto che tradisce un sentimento ancora vivo. Nonostante ciò, decide di fare la scelta opposta e avvisa Kursat, permettendo che Canfeza venga riportata a casa.

Le pressioni familiari non si fermano. Afet pretende che Mahir venga convinto a mantenere la promessa di sposare Sila, mentre Ferman spinge per riportarlo a casa e salvare l'onore della famiglia. Asaf, inizialmente titubante, accetta di affrontare direttamente la situazione andando a Denizli. Sullo sfondo, continuano gli intrighi: grazie all'aiuto dell'hacker Mert, emergono nuove prove sui traffici illegali e sul ruolo di Selim, pronto a usare il carico scomparso come strumento di ricatto.

Canfeza, tornata a casa, è sempre più inquieta. Confida a Sare la sua preoccupazione per Mahir, confuso tra gesti d'amore e improvvise sparizioni. Decide allora di inviargli un messaggio disperato, chiedendogli di salvarla e impedire il matrimonio. Mahir mostra il messaggio a Rasit, che però lo mette in guardia: qualsiasi mossa avventata rischierebbe di compromettere un piano più grande. Intanto Orhan scopre chi è coinvolto nel rapimento della ragazza, mentre nuovi uomini entrano in azione.

La situazione precipita quando Canfeza viene nuovamente portata in un rifugio nel bosco da individui misteriosi. La paura iniziale lascia lentamente spazio a una speranza: quella di rivedere Mahir e trovare finalmente una via di fuga da un destino che altri stanno cercando di imporle. Tra amori contrastati, segreti di famiglia e giochi di potere, la vicenda si avvicina a un nuovo punto di rottura.