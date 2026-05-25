Racconto di una notte, le anticipazioni dal 25 al 30 maggio: Sila nasconde un dolce segreto

Cosa succederà nella trame della nuova soap di Canale 5 nella settimana dal 25 al 30 maggio 2026? Mentre Mahir e Canfeza riescono a rivedersi, Selim scopre il segreto di Sila e il motivo della sua tentata fuga

Dopo la maxi-puntata domenicale, Racconto di una notte torna su Canale 5 anche nella sua nuova versione daily, in onda da lunedì 25 a domenica 30 maggio.

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì la dizi turca viene trasmessa intorno alle 16:15 in chiaro, il sabato alle 14:55. Fa eccezione la domenica con un doppio appuntamento: il primo alle 14:20, il secondo, come ormai consuetudine, in prima serata. Tutti gli episodi sono disponibili, in contemporanea alla diretta TV oppure on demand, anche su Mediaset Infinity.

Le trame della settimana di Racconto di una notte

Se l'ultimo appuntamento si è concluso con Canfeza decisa a lasciare Mahir, la soap riprenderà la settimana proprio dai sentimenti della sua protagonista, sempre più divisa tra l'amore per Mahir e le pressioni della famiglia Yilmaz, mentre Sevde e Afet proveranno in tutti i modi a separare definitivamente i due ragazzi.

Intanto Sila continuerà a essere al centro di un pericoloso piano di fuga, Selim diventerà sempre più imprevedibile e Mahir tenterà di salvare il suo rapporto con Canfeza prima che sia troppo tardi. Vediamo cosa succede nelle prossime puntate di Racconto di una notte giorno per giorno.

Lunedì 25 maggio: Sevde si allea con Selim

Le donne della famiglia Yilmaz sono ancora sconvolte dopo la visita di Selim, ma Sevde sembra pronta a sfruttare la situazione a suo vantaggio. La donna, infatti, vede in lui un possibile alleato per allontanare Mahir da Canfeza e spingerlo definitivamente verso Sila.

Nel frattempo Mahir continua ad aiutare Sila a fuggire, approfittando del fatto che Asaf sia ricoverato in ospedale e che Cabir abbia momentaneamente accantonato la sua vendetta. Il ragazzo soffre però per la decisione di Canfeza, convinto che lei non voglia più vederlo, senza sapere che anche la giovane sta vivendo lo stesso dolore.

Con l'aiuto di Salih, Mahir riesce a procurare a Sila un passaporto e un biglietto aereo, mentre Rasit sembra prendere improvvisamente le distanze da lui. Intanto Kursat resta prigioniero proprio di Rasit, che fa credere a Ezra che suo figlio sia riuscito a scappare nei Paesi Bassi.

Martedì 26 maggio: Asaf aiuta Mahir e Sila

Mahir raggiunge Asaf in ospedale e gli confessa finalmente tutta la verità sul finto fidanzamento con Sila. Il ragazzo spiega che si trattava soltanto di un piano per permettere alla giovane di lasciare il Paese e raggiungere Londra in sicurezza.

Dopo aver sognato suo figlio Mehmet, Asaf decide di aiutare Sila e promette a Mahir che non ostacolerà più il suo amore per Canfeza. Subito dopo Mahir affronta Afet accusandola di aver manipolato lui e Sila e di aver rivelato a Selim il nascondiglio di Canfeza. Il ragazzo le ordina di non interferire mai più nella sua vita privata.

Mercoledì 27 maggio: Canfeza accetta di lasciare il Paese

Afet raggiunge Ezra e Canfeza e impone loro di lasciare immediatamente il Paese per chiudere definitivamente i conti con il passato ed evitare che Canfeza diventi la moglie di Mahir.

Pur soffrendo molto, Canfeza decide di partire per proteggere Mahir e accetta di lasciare la Turchia insieme alla nonna. Afet organizza così la loro fuga verso la Grecia. Nel frattempo Mahir e Sila inscenano una falsa emergenza per permettere alla ragazza di allontanarsi senza destare sospetti.

Giovedì 28 maggio: Mahir corre al porto per fermare Canfeza

Sare, preoccupata per Canfeza ed Ezra, decide di telefonare a Mahir e gli racconta delle minacce di Afet. Il ragazzo corre immediatamente al porto nel tentativo di impedire alle due donne di partire per la Grecia. Quando arriva scopre però che Canfeza ed Ezra non si sono mai imbarcate. Le due, grazie all'aiuto di un tassista, trovano rifugio in un albergo, ma iniziano presto a fare i conti con la paura e con la mancanza di soldi.

Intanto Selim conduce Sila in un bosco. La ragazza teme di essere stata tradita da Asaf, ma dietro quanto sta accadendo sembra esserci qualcun altro.

Alla villa, invece, Afet e Ferman iniziano a sospettare che Asaf sia coinvolto nella sparizione di Sila, mentre Cabir perde completamente il controllo. Una telefonata della ragazza finirà però per cambiare tutto.

Venerdì 29 maggio: Mahir chiede a Canfeza di sposarlo

Mahir decide di fare un passo importante e chiede a Canfeza di sposarlo. La ragazza, però, rifiuta la proposta perché teme che la famiglia Yilmaz non possa mai accettare davvero la loro relazione. Per dimostrarle il contrario, Mahir chiama Asaf che raggiunge Agva senza dire nulla ad Afet e chiede ufficialmente a Ezra la mano della nipote.

Nel frattempo Salih accompagna Sare, Mavis e Rasit ad Agva per partecipare alla festa e tra Sare e Salih nasce subito una forte complicità.

Sabato 30 maggio: Selim scopre che Sila è incinta

Alla villa Sevde scopre che Mustafa e Gulizar hanno consegnato Sila nelle mani di Selim e reagisce con rabbia al loro piano. Nel frattempo Selim viene a sapere che Sila è incinta e il suo atteggiamento nei confronti della ragazza cambia improvvisamente. La scoperta riporta alla mente dell'uomo alcuni ricordi del passato ancora avvolti nel mistero.

Intanto Kursat, ancora prigioniero di Rasit, apprende la notizia della morte di Savas, mentre Mavis riceve un messaggio che potrebbe essere stato inviato proprio da suo figlio.