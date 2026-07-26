Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 26 luglio: una scoperta cambia tutto per Mahir e Canfeza

Nuovi colpi di scena attendono i protagonisti di Racconto di una notte nella puntata in onda stasera su Canale 5 dalle 22:00.

Le tensioni familiari aumentano, alcuni segreti rischiano di venire alla luce e i rapporti tra i personaggi attraversano momenti decisivi, soprattutto per Mahir e Canfeza e per la complicata situazione che coinvolge Ferman, Sevde ed Efsane.

Le anticipazioni di domenica 26 luglio

Asaf non riesce a darsi pace per la scomparsa di Ceylan e vuole scoprire dove Selim abbia portato la ragazza. Nel tentativo di trovare risposte, chiede informazioni a Rasit, mentre la preoccupazione per la nipote cresce sempre di più.

Intanto Canfeza e Mahir provano a ritagliarsi finalmente un momento lontano dal caos familiare. Per organizzare una serata romantica, Canfeza arriva persino a vendere i suoi bracciali per pagare una camera d'hotel e mettere fine alla continua serie di interruzioni che ha impedito alla coppia di vivere la propria intimità. Tuttavia, proprio quando sembrano pronti a lasciarsi alle spalle i problemi e promettersi di non avere più segreti, Mahir decide di confessare la verità su Kürsat.

La rivelazione sconvolge Canfeza: suo padre non era il nemico che lei aveva sempre creduto, ma un alleato coinvolto nell'operazione sotto copertura. La giovane comprende di averlo giudicato ingiustamente e di averlo ferito senza conoscere la realtà dei fatti. Il dolore per questa scoperta la porta ad allontanarsi da Mahir, lasciandolo disperato e incapace di accettare la separazione.

Nel frattempo, il rapporto tra Ferman ed Efsane arriva a un punto critico. La loro relazione clandestina rischia di essere scoperta e Ferman, messo sotto pressione da Havos, deve scegliere se confessare la verità alla famiglia oppure continuare a nascondere tutto. La situazione precipita quando decide di rivelare la relazione e la gravidanza di Efsane, ma il destino lo anticipa.

Proprio nel giorno del compleanno di Sevde, infatti, arriva una notizia inattesa: dopo ventisette anni di attesa, la donna scopre di essere incinta. La gravidanza viene confermata anche durante la visita dalla ginecologa, lasciando Ferman completamente sconvolto, soprattutto quando scopre che Efsane è scomparsa.

A complicare ulteriormente la situazione interviene Afet, che attraverso un video compromettente scopre la relazione tra Ferman ed Efsane e la gravidanza della donna. La sua reazione è furiosa, ma anche altri segreti rischiano di emergere: guardando le immagini della notte di Capodanno, Afet scopre infatti che Gulizar aveva confidato qualcosa a Sevde e decide di affrontarla. Dopo il confronto, le due cercano un modo per impedire che il contenuto del filmato venga visto da altre persone.

Sul fronte più "leggero" della soap, Sare continua a frequentare Salih: durante il loro secondo appuntamento, però, la serata prende una piega inaspettata quando la ragazza lo colpisce accidentalmente con un dardo durante una partita al tiro a segno.

Infine, Canfeza e Sare si ritrovano coinvolte in una situazione spiacevole davanti al bar di Bogac durante una pausa caffè, mentre gli equilibri tra i personaggi continuano a cambiare.

Tra verità nascoste, nuove rivelazioni e rapporti messi alla prova, la puntata del 26 luglio di Racconto di una notte promette di essere uno degli appuntamenti più intensi della serie.