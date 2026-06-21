Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 21 giugno: Canfeza ferita in una sparatoria

Come ogni domenica, anche stasera su Canale 5 in prima serata torna l'appuntamento con la serie turca Racconto di una notte, visibile in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity.

Una puntata che intreccia situazioni personali e dinamiche criminali, in cui diversi personaggi si troveranno a vivere una notte e un giorno particolarmente carichi di tensione.

Racconto di una notte: cosa succede domenica 21 giugno

Sare e Salih restano bloccati fuori casa a causa di un imprevisto tecnico all'auto, mentre Mahir e Canfeza si ritrovano isolati nel bosco, costretti a condividere la tenda e a confrontarsi in uno spazio ristretto che rende ancora più evidenti le tensioni tra loro. Parallelamente, Sureya attraversa un forte momento di crisi emotiva, incapace di accettare la perdita del marito Mehmet, al punto da rivolgersi simbolicamente a lui come se fosse ancora presente.

Le relazioni familiari e personali si complicano ulteriormente quando emergono sospetti e segreti. Kursat esprime preoccupazione per Canfeza, mentre Hursit rivela a Havos un'informazione delicata su Efsane e una sua relazione nascosta con Ferman, alimentando nuove tensioni. Intanto la polizia rinviene documenti appartenenti a Ceylan, che decide di abbandonare la casa di Selim per rifugiarsi nella villa del nonno Asaf.

Nel frattempo Selim, sempre più diffidente, mette in atto un piano per verificare la lealtà di Kursat, arrivando a ordinargli di attirare Mahir in una trappola per eliminarlo. Tuttavia, quando Mahir si presenta all'incontro, riaffiorano accordi precedenti e strategie condivise che complicano il piano. L'arrivo improvviso di Canfeza sconvolge ulteriormente la situazione: la ragazza si interpone tra i due e finisce per essere colpita al posto di Mahir, rimanendo ferita ma senza conseguenze irreversibili.

Questo episodio scatena da questo momento una catena di reazioni. Kursat viene messo sotto pressione, mentre Selim continua a sostenere la propria versione dei fatti, alimentando dubbi e conflitti interni. Intanto Ceylan, accompagnata da Asaf, decide di collaborare con le autorità, rivelando un sistema di riciclaggio che coinvolge direttamente membri della sua famiglia.

Sul fronte domestico, un test di gravidanza trovato da Sureya genera un nuovo terremoto emotivo: si diffonde la convinzione che Canfeza sia incinta, provocando reazioni opposte all'interno della famiglia e un grave malore in Afet, già fragile emotivamente.

La situazione si complica ulteriormente quando la verità viene fraintesa e Ferman entra nel panico, mentre Canfeza, appena dimessa dall'ospedale, riceve visite che aumentano la tensione generale. Selim continua a indagare ossessivamente sul passato di Ceylan, mentre Mahir si dedica alle ricerche della bambina che ha sottratto un dispositivo della polizia, coinvolgendo Salih nelle indagini.

Nel finale, la relazione tra Mahir e Canfeza si incrina ulteriormente: lei pretende spiegazioni per essere stata messa in pericolo, mentre lui giustifica le proprie azioni come necessarie. Lo scontro non risolve nulla e lascia entrambi sospesi tra rabbia, attrazione e incomprensioni irrisolte.

A chiudere la sequenza degli eventi, Sevde sorprende Ferman con un'ecografia, costringendolo a improvvisare una bugia per evitare che la verità venga scoperta, guadagnando tempo ma alimentando ulteriori tensioni.