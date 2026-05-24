Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 24 maggio: Canfeza lascia Mahir

Racconto di una notte torna in prima serata con una puntata esplosiva: Canfeza scopre il piano del finto fidanzamento organizzato da Mahir, tra inganni, minacce e verità nascoste, e decide di allontanarsi definitivamente dopo il caos esploso nella famiglia Yilmaz.

Racconto di una notte, una delle novità turche di Mediaset per la stagione più calda, torna in TV stasera su Canale 5. Ancora una volta difficile stabilire l'orario di inizio: come sempre dipenderà da La ruota della fortuna, ormai solitamente in onda anche fino alle 21:58.

La dizi turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun inoltre, dallo scorso 18 maggio, tiene compagnia al pubblico dell'ammiraglia Mediaset anche nel daytime, alle 16:05 dal lunedì al venerdì.

La trama di Racconto di una notte del 24 maggio

Per proteggere Sila e sottrarla ai pericoli che la circondano, Mahir decide di aiutarla facendola entrare nel programma di protezione della polizia. Per prendere tempo e ingannare Cabir, deciso a celebrare subito le nozze, Sila propone però una soluzione alternativa: organizzare un ricevimento di fidanzamento e rinviare il matrimonio ufficiale.

Mahir accetta il piano e comunica alla famiglia Yilmaz che le nozze saranno celebrate soltanto due settimane dopo. La scusa è legata a Sureya, che desidererebbe organizzare una cerimonia sontuosa per il matrimonio del suo unico figlio. A sentire tutto è però Canfeza, che resta sconvolta dalla conversazione. Nonostante Mahir provi a rassicurarla spiegandole che si tratta soltanto di una messinscena e che il matrimonio non verrà mai celebrato davvero, la ragazza fatica a fidarsi di lui.

Afet tradisce tutti e Selim entra in azione

Mentre Mahir e Asaf ignorano ciò che sta accadendo alle loro spalle, Afet contatta segretamente Selim promettendogli di consegnargli Canfeza entro la serata. Nel frattempo Kursat, tenuto prigioniero da Rasit, cerca disperatamente di capire cosa stia succedendo. Parallelamente Ezra riceve una telefonata che lo avverte del grave pericolo che sta correndo Canfeza e, insieme a Sare, corre immediatamente per salvarla.

L'arrivo dei due interrompe improvvisamente le nozze organizzate dalla famiglia Yilmaz. È proprio in quel momento che Afet riconosce Ezra e comprende finalmente la verità: Canfeza è la figlia di Kursat.

Cabir minaccia Mahir e Asaf finisce in ospedale

La situazione precipita rapidamente. Cabir, furioso per quanto accaduto, affronta Mahir e lo minaccia puntandogli contro una pistola. Lo shock è troppo forte per Asaf, che perde i sensi e viene trasportato d'urgenza in ospedale.

Canfeza, Sare ed Ezra restano così nella villa insieme alle altre donne della famiglia. In ospedale, però, Ferman scopre da Afet tutta la verità sull'identità della ragazza e decide di avvisare immediatamente sua moglie Sevde. La reazione della donna è violentissima: Sevde perde il controllo e caccia Canfeza, Sare ed Ezra dalla casa.

Canfeza lascia Mahir dopo l'ennesima delusione

Nel frattempo Selim, dopo aver scoperto il doppio gioco di Afet, irrompe nella villa degli Yilmaz deciso a trovare Canfeza. In casa trova soltanto Sevde, Gulizar e Sureyya e le minaccia pretendendo di sapere dove si trovi la ragazza. Quando scopre che Canfeza non è lì, decide infine di andare via.

Canfeza, profondamente scossa da tutto quello che è successo, trova rifugio a casa di Rasit. È qui che Mahir la raggiunge nel tentativo di chiarire la situazione, ma la ragazza ormai sembra aver preso la sua decisione definitiva: non vuole più avere nulla a che fare con lui.