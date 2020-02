Raccontami di un giorno perfetto: il trailer del film con Elle Fanning

Raccontami di un giorno perfetto, di cui è stato condiviso il primo trailer, è il nuovo film Netflix con protagonista Elle Fanning in arrivo in streaming dal 28 febbraio.

Il video regala le prime sequenze dell'adattamento del romanzo mostrando l'incontro tra i due giovani protagonisti e l'evolversi del loro rapporto, in grado di aiutare entrambi, alle prese con le ferite legate al proprio passato.

I protagonisti di All the Bright Places - Raccontami di un giorno perfetto saranno Elle Fanning, impegnata anche come produttrice, e Justice Smith, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Liz Hannah (The Post).

Haley ha recentemente firmato la regia di Hearts Beat Loud.

La sinossi del lungometraggio tratto dal romanzo bestseller internazionale scritto da Jennifer Niven è la seguente:

Sconvolta dalla morte della sorella, l'introversa Violet Markey (Elle Fanning) riscopre la gioia di vivere quando incontra l'eccentrico e imprevedibile Theodore Finch (Justice Smith).