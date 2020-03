Questi fantasmi: stasera su Rai3 con Massimo Ranieri torna il grande teatro di Eduardo

Questi fantasmi, in onda stasera su Rai3 alle 21:20, è la seconda delle quattro commedie che faranno compagnia al pubblico del terzo canale RAI per altrettanti giovedì. Quattro opere che appartengono al grande teatro di Eduardo De Filippo, adattate per la TV da Massimo Ranieri e Gualtiero Peirce.

Protagonista della commedia in onda oggi, 19 marzo 2020, è Pasquale Lojacono (Massimo Ranieri) che, insieme alla moglie Maria (Donatella Finocchiaro), va a vivere in un antico palazzo seicentesco sul quale circolano voci circa la presenza di fantasmi. All'insaputa di Maria, Pasquale ha un accordo con il proprietario dell'immobile: potrà tenere la residenza se scaccerà la pessima fama dell'edificio. Deciso a non credere alle dicerie, Pasquale viene però suggestionato dai racconti di Raffaele (Ernesto Lama), portiere dell'edificio, tanto che quando si imbatterà in Alfredo (Gianfranco Iannuzzo), amante di sua moglie, sarà convinto di avere incontrato un fantasma. Alfredo cerca di conquistare la fiducia di Pasquale con una serie di regali, che permettono al protagonista di iniziare una vita da benestante e di credere che il palazzo possa trasformarsi in una pensione.

Ma Maria, che non sopporta il rapporto tra i due, sembra determinata a lasciare il marito. Neanche l'intervento dei familiari di Pasquale, che lui considererà come altri fantasmi, migliorerà la situazione, al punto che quando Alfredo tornerà con sua moglie, per il protagonista le cose cambieranno. Ad aiutare Pasquale nelle sue riflessioni ci sarà il professor Sant'Anna, personaggio utile allo sviluppo della vicende ma che non compare mai in scena.

Questi fantasmi è stata scritta da Eduardo De Filippo nel 1945 ed è stata la sua prima commedia ad essere rappresentata all'estero.