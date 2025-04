Questa scena horror famosissima è stata in realtà diretta da un ragazzino

Nel panorama dei film horror, pochi momenti hanno lasciato un'impronta così indelebile come quello di Julie James in So cosa hai fatto. Immaginate una giovane protagonista, con le braccia spalancate, che gira e urla: "Cosa stai aspettando, eh?!" - un grido che ha fatto da inno a generazioni di fan e, al contempo, ha suscitato critiche e parodie. Questo frammento di follia cinematografica, tanto celebrato quanto deriso, nasconde un segreto sorprendente: la scena, divenuta virale e oggetto di meme, è stata in realtà diretta da un ragazzino vincitore di un concorso.

La scena indimenticabile di "So cosa hai fatto"... è di un ragazzino

Come racconta Jennifer Love Hewitt in un'intervista: _"Quella scena è stata in realtà diretta da un ragazzo che ha vinto un concorso per creare un momento per il film, ed è diventata la parte più importante del film. Non ho idea di dove sia, ma lui ha proposto che lei si fermasse per strada, si girasse e urlasse 'Cosa stai aspettando, eh?' Ero letteralmente tipo, 'Stai scherzando? Questo è quello che farò? OK. È stata una grande idea.'

Il film So cosa hai fatto, uscito nel 1997, ha avuto una ricezione mista: mentre la critica, come quella di Roger Ebert, lo ha denunciato, ha comunque incassato 72 milioni di dollari e generato due sequel e un reboot imminente. La scena in oggetto, oltre a rappresentare un momento di puro terrore, diventa anche il simbolo della trasformazione di Julie, inizialmente titubante e in preda alla paura, che si ribella e grida contro l'assassino con determinazione.

Un momento di So cosa hai fatto

Nel contesto del film, un incidente si trasforma in un gioco perverso in cui il passato torna a tormentare il presente. La tensione tra la paura e la rabbia si accumula fino a esplodere nel grido liberatorio di Julie, un momento che, nonostante le critiche e i meme, ha conquistato il pubblico per la sua teatralità e per il coraggio simbolico della protagonista. È in questa fusione di vulnerabilità e forza che risiede la magia della scena, un tributo all'ingegno di un ragazzino che ha saputo cogliere lo spirito del genere horror e trasformarlo in un'icona culturale.