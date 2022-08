"Quentin Tarantino mi ha piantato in asso, non incontrate i vostri eroi ragazzi", racconta Logan Paul

Quentin Tarantino ha piantato in asso Logan Paul dopo un seminario tenutosi a New York e il giovane YouTube a questo proposito ha dichiarato: 'Non incontrate i vostri eroi ragazzi'.

Logan Paul ha un vero e proprio talento per attirare l'attenzione delle masse, che si tratti di YouTube, della WWE o della sua serie di foto scattate con la polaroid e vendute come NFT. Su sua stessa ammissione, il suo sogno era quello di incontrare il regista Quentin Tarantino, ma in quel caso le cose non sono andate come previsto.

Logan Paul ha recentemente realizzato una compilation di video su Twitter relativi al giorno in cui ha preso parte ad un seminario tenuto da Tarantino. Il celeberrimo YouTuber ha raccontato: "Ho quasi incontrato Quentin Tarantino. Stava parlando al NFT.NYC a New York così ho preso parte al suo seminario."

"Ricordo che dopo l'incontro ha iniziato a farsi delle foto con un paio di persone davanti a me così ho deciso di prendere la palla al balzo. Sapevo che questa era un'opportunità unica per me, sarei riuscito a scattare alcune foto con la polaroid insieme ad uno dei più grandi registi di tutti i tempi", ha continuato Paul.

"Proprio quando sono andato a chiedergli una foto, mi ha detto: 'Yo, vado a prendere della tequila. Torno subito.' Ho pensato: 'Va bene, ti aspetto qui.' L'ho lasciato partire perché pensavo che sarebbe tornato come aveva detto. Non è mai tornato. Non incontrate i vostri eroi, ragazzi", ha concluso Logan Paul.