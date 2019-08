Quentin Tarantino e Netflix: "una collaborazione possibile", secondo indiscrezioni

Quentin Tarantino e Netflix potrebbero instaurare una collaborazione prossima, come afferma un suo frequente collaboratore.

Il regista ha sempre detto che nella sua carriera si sarebbe fermato al decimo film - lo ha ribadito anche nell'intervista di Quentin Tarantino a Marco D'Amore pubblicata da Rolling Stone - quindi C'era una volta a... Hollywood potrebbe essere il suo penultimo film, visto che è il suo nono lavoro. Ma, nonostante la sua carriera potrebbe essere quasi al termine, questo non vuol dire che Tarantino non possa ancora collaborare in qualche modo con i media.

Lo afferma il suo collaboratore Robert Richardson, direttore della fotografia di Kill Bill che, durante un'intervista con Cinemablend, ha lasciato intendere un possibile connubio tra Quentin Tarantino e Netflix: "Penso che sarà in grado di chiudere dopo 10 film. Penso che il processo di chiusura sarà un po' diverso da quello che la gente prevede. Credo che ciò che accadrà, secondo me, è che probabilmente... Credo che farà il numero 10, qualunque esso sia, ma penso che dopo il numero 10, potrebbe non voler fare film con la stessa modalità di adesso. Ad esempio, prendiamo solo la possibilità che Quentin decida di girare un film con Netflix. Quel film di Netflix, che sarà una serie, potrebbe durare 10 ore. Potrebbe durare 15 ore. Ma è Quentin Tarantino, che racconta una storia. Penso che sia altamente possibile."

Sicuramente tutti i fan di Quentin Tarantino sarebbero molto felici di questa notizia, soprattutto vedendo un nuovo progetto con la piattaforma Netflix. Ovviamente, questa è una news da prendere con le pinze, visto che non è scaturita direttamente dal regista, attenderemo quindi conferme ufficiali, se ci saranno.